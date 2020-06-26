Федеральный уголовный суд Швейцарии приговорил бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко к 28 месяцам тюрьмы.

Приговор был вынесен 26 июня по обвинению в отмывании 2,8 миллионов евро, сообщили журналисты программы "Схемы" (проект "Радио Свобода и UA:Перший") со ссылкой на три своих источника.

"Суд признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки", – сказано в сообщении.

Также суд признал виновным еще одного украинца Павла Скаленко, который является фигурантом расследования Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Его приговорили к 24 месяцам заключения.

Скаленко, по данным следствия, Мартыненко поручил создать офшорную компанию в Панаме. Банковские счета его сообщник открывал в Швейцарии от имени этой компании, а в документах бенефициаром активов указывал экс-нардепа. Директорами компании выступали разные граждане Панамы, но все они назначали Мартыненко своим уполномоченным представителем.

Как сообщал OBOZREVATEL, обвинения Николаю Мартыненко были предъявлены в Швейцарии в декабре 2019 года.

По данным следствия, бывший нардеп является членом преступной группы, которая помешала конфискации незаконных активов на сумму около 2,8 млн евро, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, открытых в рамках подготовки к отмыванию денег.