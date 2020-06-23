Бывшая пленница "ДНР" рассказала подробности покушения: успела отойти на два шага. Видео

Бывшая пленница "ДНР" Валентина Бучок рассказала, что именно происходило утром 20 июня, когда на нее было совершено покушение.

В интервью "Радио Свобода" женщина отметила, что террористы изначально обещали ей "сладкую жизнь" и теперь воплощают свои планы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В семь часов я проснулась, умылась, решила покормить животных (всегда утром это делаю). Приготовила, взяла в левую руку еду, в правую – ключи. Толкнула калиточку, услышала хлопок, опустила глаза вниз, увидела эту штуку, точно такую же, как была в октябре месяце (15 октября 2019 года во дворе муж Валентины обнаружил растяжку с гранатой). Успела отойти два шага назад. Взрыв – и разрыв мозга. Я на ноги даже сразу внимание не обратила. Сильно болела голова. Так шумело, что я оглохла", – рассказала Бучок.

Женщина считает, что попытка взорвать ее – месть за то, что она не молчит об условиях плена в "ДНР".

"Я когда была в плену, мне обещали все то, что сейчас происходит. Сценарий был расписан: "сладкая жизнь" тебе обеспечена. Я теперь смотрю, что они все свои идеи воплощают в жизнь. Из-за того, что я не молчу, я веду активный образ жизни. Я рассказываю, какое "счастье" в "дэнээрии" проживать. И как там обращаются с людьми. Независимо от их статуса: военнопленный это или гражданский. Это изверги. Нормальный человек не может пытать себе подобного. И вообще кого-либо, живое существо", – отметила Бучок.

Женщина заявила, что на нее ранее оказывали психологическое давление: убивали животных, подливали кровь, а в марте 2019 года подожгли крышу.

"У меня есть акт о том, что это поджог, а не случайное самовозгорание. И в прошлом году 15 октября по чистой случайности я прошла мимо и не зацепила эту проволочку. А сейчас они все просчитали, они за мной следили, вычислили полный маршрут. И это оказалось безошибочно. Я той дорогой хожу очень часто, целый день", – подчеркнула она.

При этом Бучок отметила, что не боится и при необходимости готова свидетельствовать в Гаага.

"Чего бояться? Следующая только смерть. Все мы смертны. Если кто-то надеется, что я заберу все свои слова назад, не буду опознавать этих извергов: ребята, уже все сказано! Если нужны будут мои показания в Гааге, я готова! Назад отступать некуда. Мой случай отдельный. Но! Это системно. Люди, которые вышли из плена, не чувствуют себя защищенными", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, покушение на Валентину Бучок было совершено 20 июня. Женщина подорвалась на растяжке, у себя во дворе дома в деревне, рядом с городом Константиновка Донецкой области, которую установили неизвестные.

Позднее появились подробности о ее состоянии здоровья, а также фото с места происшествия.