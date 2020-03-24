Бывшая пленница "ДНР", жительница Горловки Марина Чуйкова рассказала о зверских пытках, которыми ее подвергали в тюрьмах террористов.

Украинку задержали 19 марта 2018 года, и после 650 дней она провела в плену. Ее освободили только 29 декабря 2019 года в рамках обмена между Украиной и Россией, пишет "057".

"Допросы длились три-четыре часа, и все время на тебя оказывалось такое давление. Потом отводили в эту страшную камеру без удобств, в которой было очень холодно, сыро и постоянно сильно сквозило. Там я находилась месяц. За это время не снимала ни пальто, ни сапоги. У меня там жил паучок и все тридцать дней я наблюдала, как он вьет паутину. В камере пол был из плитки, которую всю пересчитала. На стенах были пятна, и о каждом из них представляла, что это сова, волк или что-то другое. Просто сходила с ума от незнания того, что со мной будет дальше", – вспоминала Чуйкова.

Террорист "ДНР"

Она сообщила, что в камере стояли огромные бутылки, которые были наполнены мочой и кровью. На полу валялись окровавленные бинты и перчатки.

"В подвале я пробыла 30 дней, после чего меня перевезли в СИЗО города Донецка. Меня посадили в обычную женскую камеру. Конечно, к нам относились очень плохо. Но это исходило не от них (осужденных – Ред.), а было командой от начальства. Им дали команду "фас", чтобы они нас унижали, оскорбляли и пытались "урабатывать". Чтобы мы "драили" унитазы, убирали и чистили", – поделилась бывшая пленница.

Чуйкова также рассказала, что террористы сильно избивали женщин, от чего у них отекали ноги.

"Еще одна девушка была с перебитой переносицей и синяки у нее растеклись под оба глаза. У одной спилили зубы трехгранным напильником и к ней угрожали применить сексуальное насилие. Говорили, что приведут "команду" из 15 человек и будут насиловать", – сообщила она об ужасах в подвалах "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-пленный "ДНР" рассказал о жутких пытках током в подвалах террористов.

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