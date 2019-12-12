"Было ноль жалости!" Жестоко избивший Мирошниченко подросток сделал циничное заявление

Семнадцатилетний Александр Барышок, подозреваемый в жестоком нападении на активиста и волонтера Артема Мирошниченко 29 ноября в Бахмуте Донецкой области, заявил, что это не он бил мужчину, а его "безжалостный друг".

Своей версией произошедшего подросток поделился с журналистами в перерывах между судебными слушаниями, сообщает "Свои.City". Причем она противоречит той, которую со своей стороны озвучил еще один фигурант дела – Николай Барабаш.

Так, оба фигуранта дела отрицают, якобы поводом для избиения стало то, что мужчина ответил им на украинском языке. Однако ни один из них не может объяснить мотив нападения.

Подростки, которые избили Артема Мирошниченко спихивают вину друг на друга

По словам Барышка, в тот день они с Барабашом и еще двумя друзьями гуляли и пили пиво, а вскоре остались только вдвоем и пошли домой.

"Мы ждали троллейбус на остановке. Из магазина вышел мужчина (Мирошниченко. – Ред.). Коля посмотрел на него и говорит: "Давай его побьем". А я заметил, что он с бородой и с кем-то разговаривал по телефону. Подумал, что он в церкви служит, ответил: "Не надо его трогать". Коля был пьяный и сказал: "Мне все равно", – рассказывает парень.

Он заявил, что именно его товарищ начал идти за мужчиной, а тот оборачивался и ускорял шаг. "Он еще раз посмотрел и побежал – Коля за ним. Я дошел до дерева и увидел их. Мужчина спокойно говорил. Я понял, что он сказал: "Не трогай, отпусти меня!" Но у Коли ноль было жалости", – признался парень.

При этом Барышок подчеркнул, что его друг продолжал трепать мужчину за руку, а потом ударил кулаком в челюсть.

"Этот человек падает на асфальт и головой бьется. Коля хотел еще с ноги ударить по голове, но я подбежал и оттолкнул, он же попросил отстать от него", – добавил подросток.

По его словам, друг отмахнулся от его предложения вызвать скорую. И парни взялись перетащить мужчину к дереву, по пути у него из куртки посыпались документы.

"Я его облокотил на дерево, пошел за документами, возвращаюсь – а Коля лазит по карманам, говоря, что "на пиво ищет", – продолжил рассказывать Барышок.

Помимо этого, добавил, якобы товарищ также продолжил бить Мирошниченко, даже когда тот был без сознания.

"Поднимает телефон и как будто отрабатывает удары. Человек упал и ударился головой о бордюр. И Коля еще три раза ударил его с ноги по голове", – заявил он.

Александр Барышок на заседании суда в Бахмуте svoi.city

По словам подростка, он забоялся сообщать о случившемся. При этом утверждает, что Барабаш наговаривает на него.

"Мне друзья рассказывали, что Коля и раньше избивал людей. От него все отвернулись из-за этого… А о том, что этот человек умер, я узнал от мамы. Нам не показывали видео с камер. Пусть покажут. Понесу наказание, но пусть докажут, что я бил", – подытожил свои доводы подросток.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Артему Мирошниченко было 36 лет. Он и его семья помогали Вооруженным силам Украины с первых дней войны. 29 ноября на него напали в Бахмуте. Два нетрезвых подростка, 16 и 17 лет, догнали и начали бить.

Волонтер пережил несколько сложных операций, находился в коме, однако выжить ему не удалось. Родные и друзья Мирошниченко убеждены, что причиной нападения была его активная проукраинская позиция.

8 декабря в Бахмуте попрощались с Мирошниченко.

11 декабря Донецкий апелляционный суд взял под стражу двух подростков, которых подозревают в смертельном избиении волонтера Артема Мирошниченко.

Один из тех, кто напал на Артема Мирошниченко, Николай Барабаш заявил, что вместе со своим другом Александром Барышком они били его не за язык.

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