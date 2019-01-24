Было -20: выяснились подробности жуткой смерти студентки в лесу на Житомирщине

21-летняя девушка, которая погибла в начале января 2019 года в лесу на Житомирщине, ехала в больницу к маме и забыла деньги дома. Она хотела оставить телефон в залог, но водитель отказался.

Об этом рассказывают в сети местные жители. Их комментарии показала депутат Житомирского облсовета Елена Галазуга на своей странице в Facebook.

"Я разговаривал с ее сестрой. Дело было в Рождество, и алкоголь в крови вполне мог присутствовать. Она ехала к маме в больницу, и забыла деньги. Хотела дать телефон в залог. На улице было -20 и время, было 4 часа ночи. Она зашла в лес и заблудилась", – рассказал один из пользователей.

Погибшая на Житомирщине студентка Олевськ.zt.ua

В то же время Галагуза заявила, что версия перевозчика звучит совсем по-другому. "Она села в автобус, на вид была нетрезвая. Ей указали стоимость проезда – 25 грн. У водителя был контроллер. Стояла у двери. На следующей остановке водитель, по словам опять же перевозчика, напомнил о стоимости и сказал пройти вглубь салона. Все время она копалась в сумке. Из-за остановки она вышла, ей никто не делал замечаний", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев потрясла трагическая смерть известного журналиста, который скончался из-за обморожения, потеряв сознание посреди улицы.

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