Были россияне и грузин: кто погиб и пострадал в ДТП под Житомиром

В ДТП в Житомирской области возле села Глубочица 20 июля погибли двое граждан России, в том числе 8-летний ребенок, и грузин.

Пресс-служба местной полиции обнародовала последние данные по жертвам и пострадавшим. Так, среди погибших – девочка, 2010 г.р., и женщина, 1984 г.р. (обе – гражданки РФ), гражданин Грузии, 1962 г.р.

Кроме того, погибли: житель г. Ривне, 1978 г.р. (водитель маршрутного автобуса), житель с. Гульская Новоград-Волынского района Житомирской области, 2004 г.р., жительница Киева (уроженка Ривненской области), 1958 г.р., жительница г. Новая Каховка Херсонской области, 1944 г.р., жительница Киева, 1964 г.р., жительница Ривного, 1995 г.р.; житель Новоград-Волынского, 2002 г.р.

Пострадали двое детей (мальчик 10 лет, гражданин РФ, и девочка, 2007 г.р., жительница с. Гульская Новоград-Волынского района). Дети находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы в реанимационное отделение областной детской больницы.

Кроме того, в медучреждения Житомира доставлены: житель пгт Ружин, 1993 г.р., житель Новоград-Волынского, 1963 г.р., житель Коростеня, 1992 г.р., жительница с. Гульская, 1999 г.р., жительница с. Гульская, 1980 г.р., жительница Новоград-Волынского, 1975 г.р., житель Ривне, возраст устанавливается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 20 июля, в Украине в течение дня произошли четыре крупные смертельных аварии на дорогах, жертвами которых стал 21 человек.