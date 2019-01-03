Были еще смерти: появились подробности убийства студенток в Харькове

Владелица квартиры в Харькове, где нашли тела двух иностранных студенток со следами насильственной смерти, недавно умерла.

Как говорится в сюжете ТСН, в день обнаружения тел девушек полицейские увидели включенные газовые конфорки, беспорядок и лужи крови (чтобы посмотреть репортаж с места ЧП, проскрольте до конца страницы).

По словам соседей, девушки снимали квартиру более полугода, жили в ней тихо, ни с кем не общались. Они прилежно учились в Харькове на медиков, а конфликтов с однокурсниками не имели.

Также выяснилось, что владелица квартиры умерла за несколько недель до Нового года. А ее внук, который должен был заниматься домом, исчез. Судя по фотографиям мужчины в соцсети, он находится в Москве.

В полиции пока не разглашают информацию о подозреваемых. Правоохранители уточняют, что в розыск никого не объявляли. Родители девушек вскоре смогут забрать их тела на родину в Турцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19-летний студент обратился в полицию и рассказал, что с 31 декабря не может связаться со своими однокурсницами. Полиция нашла трупы девушек 3 января в квартире на ул. Валентиновской.

Позже в СМИ появилась ин формация, что убийца перерезал студенткам из Турции горло. А одна из девушек незадолго до трагедии жаловалась родителям на бывшего парня, который якобы ее преследовал.

Также в сети опубликовали фото возможного убийцы, хотя в полиции не было информации о подозреваемых.