"Была вся синяя": вскрылась страшная правда о девочке, которую сожгли родители на Житомирщине

До того, как убить и сжечь пятилетнюю Дашу на Житомирщине, ее родные родители сильно избивали ее.

Об этом рассказала приемная мама убитой Даши Наталия Коберник "Фактам". Когда девочке было полтора года. Даша попала в больницу со страшными побоями. Оттуда ее забрали уже приемные родители.

Как выяснилось, девочка страдала врожденным правосторонним параличом Эрба и диплегией верхних конечностей (подвид ДЦП). Когда Наталия с мужем взяли ее в семью, Даша даже не могла сидеть.

"Она вся была синяя, на ней не было живого места. Ее били родители. Я узнала о Даше от начальника Службы по делам детей в Житомире. Чиновница сказала мне, что есть девочка, которой сейчас ищут приемную семью. Это было в мае 2015 года. Оказалось, еще в октябре 2014-го Дашу забрали у родителей. Те были пьяные. А девочка была так избита, что даже не могла сидеть", — сообщила Коберник.

По словам приемной мамы, в свои полтора годика Даша весила всего семь килограммов. Это был истощенный больной ребенок.

"Мы сразу начали с ней работать. Стали водить ее по всем специалистам, прошли 12 курсов реабилитации. И добились хорошего результата. Разработали Даше ручку, она уже могла брать этой рукой предметы. В нашей семье Даша росла в любви и заботе", — добавила женщина.

Спустя полтора года объявились родственники Даши.

"Сначала пришла ее родная бабушка. Сказала, что хочет увидеть внучку. Мы не препятствовали. Бабушка рассказала, что ее дочку (мать Даши) постоянно избивал сожитель, издевался, ломал ей руки. Бил, и когда та была беременна. Кстати, поэтому Дашенька и родилась с параличом. У матери Даши было еще двое детей, но их у нее забрали, а ее саму лишили родительских прав. Сначала к нам приехала только бабушка. Следующий раз она привезла и дочку — маму Даши, а потом и ее сожителя", — рассказала Коберник.

По словам женщины, Даша боялась родственников. При этом активисты помогли родителям через суд вернуть ребенка.

"У нас Дашу забрали 12 апреля 2018 года. А уже в августе эти изверги, оказывается, ее убили. Последние девять месяцев никто не знал, где Даша и что с ней происходит. Хотя соцслужбы обязаны были это контролировать. В январе 2019 года неожиданно выяснилось, что Дашу уже несколько месяцев не видел ни один социальный работник. Представители соцслужбы из Овручского района трижды приходили в эту семью и ни разу не видели ребенка. "Как это так? — спрашивала я. — А если они ее убили?!" "Наталья Анатольевна, что вы такое говорите", — отвечали мне соцработники. — Кто мог ее убить?" — рассказала приемная мать.

По ее словам, история с ребенком была только поводом для активистов.

"Этим людям (или тем, кто за ними стоит) нужна наша земля. Место, где мы сейчас живем, — для многих лакомый кусочек. Здесь хорошая и дорогая земля. Нам с мужем не раз намекали, что мы должны отсюда выселиться. А когда "активисты" после решения суда пришли забирать у нас ребенка, они выламывали в нашем доме двери и окна и кричали, чтобы мы отсюда убирались. Конечно, мы продолжали бороться за Дашеньку. У нас до сих пор идут суды. Вот только самой Даши уже нет в живых", — сказала Наталия Коберник.

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