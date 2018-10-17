Была вооруженная толпа: Тука озвучил новую неожиданную версию взрыва в Керчи

Жители Керчи сообщили о том, что перед взрывом в местном колледже в здании были замечены вооруженные люди.
Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука со ссылкой на собственные источники, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, речь идет о группе от четырех до десяти человек.
"Одни люди говорят, что четыре человека, другие говорили - 10. Нужно понимать, что люди в состоянии шока, потому любые сведения нужно проверять. По сведениям тех людей, которые были внутри здания, произошло два взрыва. Первый - глухой, не мощный. После этого прогремел мощный взрыв", - рассказал он.
Ссылаясь на сведения жителей Керчи, он также сообщил, что в городе введена операция "перехват", все выезды из Керчи заблокированы.
Также прокуратура Крыма открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.
"Прокуратура Крыма зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта по ст. 258 ч. 3 Уголовного кодекса Украины", - сказал начальник отдела прокуратуры АР Крым Роман Мурачов на брифинге в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Керчи днем 17 октября произошел взрыв в политехническом колледже. При взрыве погибли 18 человек, около 50 пострадали.
В здании колледжа сработало взрывное устройство, а перед этим были звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта найден мертвым.
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