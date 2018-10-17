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Была вооруженная толпа: Тука озвучил новую неожиданную версию взрыва в Керчи

28.3тЧитать материал на украинском

Жители Керчи сообщили о том, что перед взрывом в местном колледже в здании были замечены вооруженные люди.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука со ссылкой на собственные источники, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, речь идет о группе от четырех до десяти человек.

"Одни люди говорят, что четыре человека, другие говорили - 10. Нужно понимать, что люди в состоянии шока, потому любые сведения нужно проверять. По сведениям тех людей, которые были внутри здания, произошло два взрыва. Первый - глухой, не мощный. После этого прогремел мощный взрыв", - рассказал он.

Ссылаясь на сведения жителей Керчи, он также сообщил, что в городе введена операция "перехват", все выезды из Керчи заблокированы.

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Также прокуратура Крыма открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

"Прокуратура Крыма зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта по ст. 258 ч. 3 Уголовного кодекса Украины", - сказал начальник отдела прокуратуры АР Крым Роман Мурачов на брифинге в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Керчи днем 17 октября произошел взрыв в политехническом колледже. При взрыве погибли 18 человек, около 50 пострадали.

В здании колледжа сработало взрывное устройство, а перед этим были звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта найден мертвым.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Персона
Георгий Тука
Место
Украина
Объекты
Крымвзрыв
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Ну да, из Бэрдычева оно конечно виднее, что там на самом деле происходило.
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Шокин Николай
Шокин Николай
однозначно. свои
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Andreev Andrey
Andreev Andrey
ФСБ.
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Andreev Andrey,
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