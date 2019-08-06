Была привязана к лошади: на Харьковщине трагически погибла 14-летняя девочка

В субботу, 3 августа, в селе Безлюдовка нашли тело 14-летней жительницы поселка Слобожанское (Харьковский район, Харьковская область). Оно было привязано к лошади.

Как сообщила пресс-служба полиции Харьковской области, труп обнаружили на лугу. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Предварительно установлено, что лошади местных жителей пребывали на безлюдовском пастбище, а девочка решила без разрешения напоить одну из них.

Лошадь Пізнавайка

Она привязала себя веревкой за талию к животному, а лошадь испугалась чужого человека и понеслась, потянув ребенка лугом. Через некоторое время животное удалось успокоить, однако девочка от полученных травм скончалась на месте.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривненской области в песчаном карьере погиб десятилетний ребенок. Тело мальчика нашли через три часа поисков.

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