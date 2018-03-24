Был ядерный взрыв: в "ДНР" пошли на опасный шаг с радиационной шахтой

Террористы "ДНР" 14 апреля полностью остановят откачку воды на енакиевской шахте "Юнком", где 16 сентября 1979 года был произведен ядерный взрыв с целью снижения напряжения в горном массиве.

Об этом сообщило "министерство угля и энергетики ДНР", которое утверждает, что затопление объекта "Кливаж" шахты "не приведет к загрязнению экологии", мол, "ученые ряда профильных научных институтов" заверили, что "текущая радиационная обстановка на предприятии соответствует естественному радиационному фону".

Боевики заявили, что "прекращение откачки воды не приведет к выходу радионуклидов на поверхность земли, в грунтовые и поверхностные воды", а "загрязнение грунтовых и поверхностных вод исключено".

В свою очередь в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц официально заявляют о радиационной опасности объекта "Кливаж" на шахте "Юнком" в Юнокоммунаровске Донецкой области.

Опасность экологической катастрофы на данной шахте связана с тем, что в случае поднятия шахтных вод на поверхность предельно допустимая концентрация радиоактивных веществ может превышать допустимую норму. Зараженные шахтные воды могут попасть в реку Булавин, что может представлять угрозу для людей. В 2002 году шахта "Юнком" как неперспективная была закрыта и с того времени работала в режиме водоотлива.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Луганской области на двух шахтах было заблокировано 176 рабочих вследствие обесточивания.