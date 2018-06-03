Был взрыв: на Донбассе врачи спасли мирных жителей

В Луганской области военные врачи эвакуировали с Лисичанской районной больницы двух серьезно раненых мирных жителей. Они пострадали от взрыва бытового газа.

Состояние потерпевших оценивается как тяжелое, сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.

"Оба пострадавших получили ожоги 3-й степени около 40% площади тела. Общие ожоги составили от 54 до 80 процентов. Эвакуацией при участии военных и гражданских медиков, чиновников Луганской областной военно-гражданской администрации руководили Объединенные силы", - говорится в сообщении.

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Борьба за жизнь потерпевших продолжается.

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