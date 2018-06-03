УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Был взрыв: на Донбассе врачи спасли мирных жителей

877Читать новость на украинском

В Луганской области военные врачи эвакуировали с Лисичанской районной больницы двух серьезно раненых мирных жителей. Они пострадали от взрыва бытового газа.

Состояние потерпевших оценивается как тяжелое, сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.

"Оба пострадавших получили ожоги 3-й степени около 40% площади тела. Общие ожоги составили от 54 до 80 процентов. Эвакуацией при участии военных и гражданских медиков, чиновников Луганской областной военно-гражданской администрации руководили Объединенные силы", - говорится в сообщении.

Новости
На Донбассе начались интенсивные бои

Борьба за жизнь потерпевших продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, террористы выжигают дома мирных жителей на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги