Был весь в крови: в Николаеве немец зверски изрезал девушку на глазах у людей

В Николаеве иностранец зверски изрезал свою бывшую девушку из-за ревности.

Как рассказала в Facebook подруга пострадавшей Ирины Корсак Лилия Савох, инцидент произошел вечером в пятницу, 27 сентября.

"Гражданин Германии Лукас Оздоган напал на Иру и нанес 5 ножевых ранений, были задеты важные органы, проведено 2 операции, переливание крови, сейчас она в реанимации", - сообщила Савох.

По ее словам, иностранца задержали, также есть свидетели инцидента, однако она опасается, что дело могут "замять", поскольку мужчина является влиятельным бизнесменом.

Ирина Корсак facebook Лилии Савох

"Некоторое время Ира имела отношения с данным Лукасом, которые не состоялись, и они расстались, но он продолжал преследовать её и угрожал. Есть большая вероятность, что он выйдет под залог и останется безнаказанным!" - пишет Лилия.

Как передает ТСН, немец напал на 30-летнюю Ирину посреди улицы. Женщина пыталась скрыться и забежала в магазин. Однако мужчину это не остановило - он набросился на нее и стал бить ее ножом в спину. Затем выбежал, сел в такси и уехал.

Лукас Оздоган instagram

Полицейские обнаружили автомобиль на выезде из города спустя шесть минут благодаря тому, что свидетели запомнили номера автомобиля.

При этом пассажир, находившийся в нем, вел себя спокойно и не подпадал под описание очевидцев. Патрульные сомневались, пока не увидели на его руке порез.

Лукас Оздоган instagram

Лукас Оздоган instagram

Вскоре выяснилось, что к нападению Лукас тщательно подготовился: нацепил парик, приклеил фальшивую бороду и ждал жертву возле ее дома. Уже когда он ехал в такси, то по дороге выбросил парик, бороду и куртку, на которой остались следы крови. Предварительно, немцу грозит до 15 лет лишения свободы.

По информации "Фактов", Ирина познакомилась с 50-летним Лукасом полтора года назад в Киеве. Мужчина был очень ревнивый и после разрыва отношений начал угрожать и запугивать девушку.

Лукас Оздоган instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве мужчина зверски зарезал свою бывшую жену. 23-летняя Валерия скончалась прямо на глазах у матери, не успев добежать и спрятаться в собственном доме.

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