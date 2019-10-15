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15 октября • обновлено в 18:28
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Был в списках на обмен: в сети сообщили о гибели украинского военнопленного в "ДНР"

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В сети сообщили о том, что в тюрьме "ДНР" якобы покончил с собой украинский военнопленный, который был включен в списки на обмен.

Первым новость о гибели воина ВСУ распространил в Twitter блогер Necro Mancer. Он сослался на бывшего террориста Евгения (Караула) Тинянского.

"Поступила информация, что вчера днем в СИЗО "МГБ" в одиночной камере повесился украинский военнопленный. Один из тех, кто в мае ошибочно выехал на наш блокпост и был пленен. Деликатности добавляет не только тупость и самодурство ряда "МГБшников", но и то, что он был, по моей информации, в списках на обмен", – написал Тинянский.

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В сети сообщили о смерти пленного украинца в "ДНР"

Был в списках на обмен: в сети сообщили о гибели украинского военнопленного в "ДНР"
Был в списках на обмен: в сети сообщили о гибели украинского военнопленного в "ДНР"

По мнению бывшего террориста, воин совершил суицид, однако на него могли давить с целью выбить деньги с родственников.

Новые подробности об инциденте раскрыл и блогер под ником IgorGirkin.

"Сейчас нам расскажут, что военнопленный повесился сам в СИЗО "МГБ ДНР" в одиночной камере. Включен в список на обмен. Один из восьми военнослужащих 53-й бригады. Ну-ну", – написал он.

Был в списках на обмен: в сети сообщили о гибели украинского военнопленного в "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября в "ДНР" заявили о готовности провести обмен пленными с Украиной по формуле "50 на 88".

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс ДНР Новости ДНР Вооруженные силы Украины военнопленные
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