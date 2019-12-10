Был в сговоре с исламистами? В Польше задержали украинца за "подготовку" теракта

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Украины, которого подозревают в подготовке теракта на территории одного из торговых центров в городе Пулавы Люблинского воеводства.

Отмечается, что задержание произошло 4 декабря, а до этого украинец Максим С. прожил в соседнем государстве всего два месяца. Об этом сообщает сайт польского телевидения TVP.info.

По данным польских разведчиков, мужчина действовал по сговору с несколькими исламскими радикалами, которые являются гражданами Таджикистана, а также чеченцами из России. Вместе с ними украинец планировал начинить взрывчаткой или горючим автомобиль и подорвать его возле или внутри ТЦ. В результате якобы должно было погибнуть как можно больше людей.

В Польше по подозрению в совершении теракта задержали украинца abw.gov.pl

"В Варшаве мужчина находился в обществе иностранцев, представляющих радикальный подход к исламским принципам. Он поддерживал тесные контакты с иностранцами с Таджикистана, а также гражданами Российской Федерации чеченской национальности", – заявил представитель министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин.

Спецслужбы не разглашают информацию о том, как украинец намеревался осуществить взрыв – дистанционно или же лично подорвать авто и тоже погибнуть. В то же время отмечается, что подозреваемый рассматривал вариант осуществления террористического акта с помощью огнестрельного оружия.

Также в польском агентстве внутренней безопасности подчеркнули, что Максим С. "подвергся сильному влиянию радикальных исламистов". Кроме этого, несколько недель назад он даже принял ислам и получил новое имя – Мухмат.

"Задержанному инкриминируют подготовку к событию, которое угрожало жизни или здоровью многих людей и причинению вреда имуществу в больших объемах, в виде взрывов, или легковоспламеняющихся взрывчатых веществ. Эта подготовка заключалась в договоренностях с другими людьми с радикальными религиозными взглядами, высказывании готовности осуществить террористическую атаку, связанную с детонацией автомобиля в общественных заведениях и получения денег и оружия", – объявили в местной прокуратуре.

Пока суд Польши арестовал украинца на три месяца. Если следствие докажет инкриминируемые ему преступления, Максиму С. грозит до 5 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Афганистане 17 сентября устроили два кровавых терактов за день, которые унесли жизни не менее 46 человек.

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