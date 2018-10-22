''Был в России'': Путин выступил с наглым заявлением о Крыме

Президент России Владимир Путин заявил, что Севастополь якобы де-юре всегда был в составе РФ.

Об этом он сказал на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, передает пресс-служба Кремля. По словам Путина, Севастополь был городом центрального подчинения.

"Я сказал, что Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения, и даже при передаче – незаконной передаче – Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного Совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР", – отметил Путин.

По его словам, про Севастополь "просто забыли" и якобы не передали его из состава РСФСР в состав Украины. "Так что формально и юридически он всегда был в составе России", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября Путин подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины.