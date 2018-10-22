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''Был в России'': Путин выступил с наглым заявлением о Крыме

28.8тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин заявил, что Севастополь якобы де-юре всегда был в составе РФ.

Об этом он сказал на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, передает пресс-служба Кремля. По словам Путина, Севастополь был городом центрального подчинения.

"Я сказал, что Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения, и даже при передаче – незаконной передаче – Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного Совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР", – отметил Путин.

''Был в России'': Путин выступил с наглым заявлением о Крыме
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По его словам, про Севастополь "просто забыли" и якобы не передали его из состава РСФСР в состав Украины. "Так что формально и юридически он всегда был в составе России", - резюмировал он.

''Был в России'': Путин выступил с наглым заявлением о Крыме

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября Путин подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Комментарии
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Да всем похуй )))
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поперечный вадим
поперечный вадим
Это точно! Хрущёв в 1956 году по пьяному делу забыл про Севастополь.Он во всех документах подчинялся напрямую только Москве.
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Кузьмин Вячеслав
Кузьмин Вячеслав
Нормально Путин сказал. А что не так?
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