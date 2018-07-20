"Был в Крыму и у Путина": МИД Украины вызвало "на ковер" посла Италии

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Италии Давиде Ла Чечилию в связи с заявлениями итальянского вице-премьера Маттео Сальвини о законности аннексии Крыма и о фальшивости Евромайдана.

Итальянский дипломат должен явиться в МИД в понедельник, 23 июля, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

"Он (посол) очень приятный человек, и я понимаю, что он не может отвечать за слова своих политиков. Особенно, учитывая то, что этот политик (Сальвини - ред.) ездил в Крым, только что вернулся из Москвы, где (по имеющейся у нас информации) встречался с Путиным. Поэтому ожидать что-то другое от человека, который с 1990 года является функционером этой "Лиги Севера" не стоит", - заявила она.

Зеркаль добавила, что в настоящее время в Италии рейтинги "Лиги Севера" растут.

"Это, действительно, напрягает даже больше, чем любые его заявления. Когда они выиграли выборы, у них рейтинг поддержки был около 15%. Сейчас - более 30% после всех заявлений в отношении мигрантов, после того, как они не пустили корабли с мигрантами в свои порты. Это означает, что в Европе есть проблемы - с функционированием совместных политик Европейского Союза и вообще с пониманием своей дальнейшей судьбы, поскольку Сальвини является откровенным евроскептиком", - пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что "присоединение" Крыма к России было законным, а Евромайдан — фальшивая революция.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украину ожидают нелегкие осень и зима, поскольку лоббисты России будут проверять на прочность Евросоюз в вопросе снятия санкций.