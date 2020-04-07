Был пьяным за рулем: отец "янтарного" прокурора избежал наказания за смертельное ДТП

Отец "янтарного" прокурора Андрея Боровика Владимир Боровик пьяным за рулем насмерть сбил женщину, но избежал наказания и вышел на свободу.

Об этом сообщает "Сила правды" со ссылкой на решение Ривненского районного суда.

Из материалов дела известно, что с представлением об освобождении Боровика в суд обратились представители "Городоцкого исправительного центра №131", где отбывал наказание осужденный. Причиной указали наличие тяжелой болезни. Прокурор в суде поддержал это ходатайство.

ДТП с Владимиром Боровиком

Так с 11 июня 2019 года Боровик пребывал на лечении в Ривнеской областной клинической больнице. Именно в этот день Волынский апелляционный суд приговором назначил Боровику наказание в виде почти двух с половиной лет заключения.

Напомним, что Боровик пьяным за рулем насмерть сбил женщину в 2017 году. С того времени, суд менял приговор несколько раз. Впервые его осудили летом того же года до пяти лет лишения свободы с лишением права ездить за рулем на три года. Позже изменили приговор, дав три года испытательного срока.

В 2018 году Кассационный уголовный суд вернул дело на повторное рассмотрение в апелляцию. Летом 2019 года апелляционный суд отправил Боровика за решетку, однако тот лег в больницу.

Во второй раз, летом 2019 года, апелляционный суд таки принял лишить Боровика воли, впрочем, в тот же день мужчина попал в больницу.

Отметим, что Владимир Боровик – отец Андрея Боровика, который занимал должность заместителя прокурора области. Летом 2016 года его задержали по делу "янтарной мафии".

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