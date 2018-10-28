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Кровавая бойня в Керчи: адвокат объяснил, почему это теракт

7.5тЧитать материал на украинском

Расстрел, произошедший в колледже в Керчи, на территории аннексированного Крыма, нельзя квалифицировать как "массовое убийство". На самом деле - это теракт.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил известный адвокат Егор Штокалов. Он напомнил, что терактом называется акт, направленный на подрыв государства и векторов его деятельности.

"Взрыв - общественно опасный метод. Взрыв - это особо жестокий метод. Направленный на что? Какие мотивы у парня были? Анализируя публикацию в средствах массовой информации, он был несогласен с режимом обучения в колледже. Если режим обучения в колледже - это утвержденная программа образования. Косвенно можно выйти, что это государство", - пояснил Штокалов.

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Он подчеркнул, что в случае убийства необходимо наличие мотива - почему было принято решение совершить именно это действие против именно этого человека.

"А таких у него мотивов не было. Поэтому, скорее всего, это будет признано терактом", - заключил адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVВзрыв в Керчи
Персона
Егор Штокалов
Место
УкраинаСевастополь
Объекты
керченский стрелоктеракт
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