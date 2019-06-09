Был ад, но выстояли! В штабе ООС сообщили хорошие новости с Донбасса

В воскресенье, 9 июня, в зоне проведения Операции объединенных сил террористы 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС, обстрелы велись с применением 122-мм артиллерийских систем, запрещенных Минскими соглашениями, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Также боевики стреляли с вооружения боевой машины пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции ООС обстреляли в районе села Водяное с направления Азова и Веселого, в районе Павлополя с направления Украинского, вблизи Верхнеторецкого со стороны Михайловки, а также в районе Талаковки и Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское, Новоалександровка и Зайцево.

При этом потерь среди украинских воинов нет. Потери среди террористов уточняются украинской разведкой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 июня террористы "Л/ДНР" 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из которых семь – с применением запрещенного оружия.

Также украинские военные на Донбассе давали врагу адекватный ответ во время кровавого боя в ночь на 7 июня возле Новолуганского.

При этом 7 июня, на Донбассе враг обстрелял позиции Объединенных сил семь раз. В результате погибли два военнослужащих Объединенных сил, четверо получили ранения, еще четверо – травмированы.

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