"Запрещено защищать страну?" Бутусов указал на скрытую цель спецрежима на Донбассе

Введение на Донбассе спецрежима "Желтый" после отвода войск под Золотым может стать способом сдерживания передвижения добровольцев.
Такую версию озвучил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов. Он отметил, что согласно новым правилам, впервые в истории войны на Донбассе командование ООС ввело ограничения на посещение Донбасса гражданами Украины.
Ведь теперь в случае необходимости можно остановить или задержать любого. По словам журналиста, с одной стороны, такой шаг давно назрел. Но с другой – в Украине любое решение опасно его правоприменением.
"Очевидно, что это сделано именно в связи с прибытием добровольцев в зоны разведения войск. Любое передвижение граждан Украины, даже с законным оружием и на законных транспортных средствах вне контроля ООС запрещено. Однако как ограничение в передвижении согласуются с Конституцией Украины, которая обязывает граждан защищать Родину? Запрещено ли теперь добровольно защищать страну на фронте? Надеюсь, что применять новые нормы штаб ООС будет с умом, применение силы против добровольцев в местах разведения может привести к крайне тяжелым последствиям", – предостерег Бутусов.
Отвод войск на Донбассе
UA.news
Он убежден, что если будут останавливать всех или же выдворять тех, кто действует законно и защищает Украину не только в зонах разведения, но и на других участках фронта, то вполне могут возникнуть серьезные конфликты. В такой ситуации выяснить, кто будет прав, уже будет невозможно.
"Каждый случай отказа в допуске в зону или задержания должен взвешиваться штабом ООС, эти нормы нельзя применять огульно", – подчеркнул, подытоживая, журналист.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 28 октября в зоне проведения ООС на Донбассе после начала разведения войск в Золотом ввели специальный режим "Желтый". Он продлится 30 дней. На этот срок военные получили специальные полномочия.
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