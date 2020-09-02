Бутусов раскрыл имя участника сорванной Ермаком спецоперации с "вагнеровцами"

Журналист Юрий Бутусов анонсировал отмену пресс-конференции сотрудника Главного разведуправления Минобороны Тараса Костанчука, который 2 сентября должен был рассказать о срыве спецоперации по аресту боевиков ЧВК "Вагнер".

По его словам, разведчик пошел на такой шаг по требованию руководства ГУР, которое начало внутреннее расследование. При этом в Facebook он высказал уверенность, что такое расследование ничего не даст, поскольку утечка, по его данным, произошла из окружения президента.

"Тарас Костанчук заявил, что проведет 2 сентября в "Интерфаксе" пресс-конференцию как участник провальной операции по задержанию 28 российских террористов. После чего его вместе с одним из офицеров ГУР на 19:00 вызвал к себе новый начальник ГУР Кирилл Буданов. Он попросил отказаться от проведения пресс-конференции и не сообщать в СМИ версии провала до проведения служебного расследования", – рассказал Бутусов.

Он подчеркнул, что также на встречу был приглашен начальник внутренней безопасности ГУР, который "получил задачу начать такое служебное расследование". В результате Костанчук проявил субординацию и отказался от пресс-конференции.

"Вот, кстати, сегодняшнее фото Костанчука у кабинета Буданова в ГУР, а то мало ли, кто-то еще подумает, будто и этого не было", – написал журналист, подчеркнув, что разведчик – далеко не единственный источник о "вагнеровской" спецоперации.

Тарас Костанчук (Facebook Юрий Бутусов)

При этом Бутусов выразил уверенность, что внутреннее расследование в Главном разведуправлении Минобороны ничего не даст. Он признался, что и его вызывали на несколько встречь для обсуждения "операции, которой не было".

"Завтра напишу свое мнение о том, как Зеленский должен выходить из скандала с предательством в своем окружении, которое привело к провалу. Информация поступила в Вашингтон, в сенатский комитет по разведке, и там парламентский контроль – это реальный инструмент. Наши партнеры должны нам верить и, если президент покрывает предательство и не дает ход расследованию, значит, он подрывает доверие к Украине, к дальнейшему сотрудничеству", – высказался журналист.

Он подчеркнул, что в Украине есть гражданское общество и СМИ, поэтому никому не позволено такое замалчивать, как и срывать борьбу с российским терроризмом.

"Так что в ближайшее время предоставлю больше информации по деталям операции, которые мне удалось выяснить на данный момент. Только если будет создан резонанс, это гарантия, что больше такие операции срывать не будут", – заверил Бутусов.

Пост Бутусова (Facebook Юрий Бутусов)

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