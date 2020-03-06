Бутусов предупредил об опасности подачи воды в Крым

Возобновление подачи воды в Крым будет означать окончательную капитуляцию Украины перед российским агрессором, и именно этого ждет Кремль.

Такое предостережение озвучил украинский журналист Юрий Бутусов в своем блоге для OBOZREVATEL. Он подчеркнул, что решение о поставках станет едва ли не главным шагом к официальному признанию оккупации полуострова.

Северо-Крымский канал "112 Украина"

"Путин хочет для Украины приднестровский или грузинский вариант – когда под видом прекращения огня страна признает свою капитуляцию и устанавливает де-факто отношения с агрессором в тех вопросах, которые важны агрессору для закрепления на оккупированных территориях. Проходят годы, и вскоре оккупация де-факто начинает признаваться де-юре", – уверен Бутусов.

Подытоживая, он подчеркнул, что после включения воды в Крым ни о каком возвращении полуострова в состав Украины говорить не придется, ведь это фактически станет признанием капитуляции в данном вопросе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по данным Бутусова, в начале февраля с крупными украинскими проектными организациями, которые связаны с инжинирингом в сфере водных биоресурсов, обсудили вопрос возобновления водоснабжения Крыма.

Распоряжение об этом поступило от тогдашнего вице-премьера Шмыгаля.

Напомним, 5 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в оккупированный РФ Крым. Он подчеркнул, что в Крыму живут украинцы, которых нельзя бросать.

Позже Шмыгаль открестился от своих слов, заявив, что вода не поступит в Крым до возвращения полуострова Украине.

А 6 марта во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр снова заявил, что Украина будет поставлять воду в оккупированный Крым исключительно для нужд населения, а не промышленности или военных объектов.

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