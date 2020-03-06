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6 марта • обновлено в 12:11
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Бутусов предупредил об опасности подачи воды в Крым

1.7т
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Возобновление подачи воды в Крым будет означать окончательную капитуляцию Украины перед российским агрессором, и именно этого ждет Кремль.

Такое предостережение озвучил украинский журналист Юрий Бутусов в своем блоге для OBOZREVATEL. Он подчеркнул, что решение о поставках станет едва ли не главным шагом к официальному признанию оккупации полуострова.

Северо-Крымский канал

Северо-Крымский канал

"112 Украина"

"Путин хочет для Украины приднестровский или грузинский вариант – когда под видом прекращения огня страна признает свою капитуляцию и устанавливает де-факто отношения с агрессором в тех вопросах, которые важны агрессору для закрепления на оккупированных территориях. Проходят годы, и вскоре оккупация де-факто начинает признаваться де-юре", – уверен Бутусов.

Подытоживая, он подчеркнул, что после включения воды в Крым ни о каком возвращении полуострова в состав Украины говорить не придется, ведь это фактически станет признанием капитуляции в данном вопросе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по данным Бутусова, в начале февраля с крупными украинскими проектными организациями, которые связаны с инжинирингом в сфере водных биоресурсов, обсудили вопрос возобновления водоснабжения Крыма.

  • Распоряжение об этом поступило от тогдашнего вице-премьера Шмыгаля.

  • Напомним, 5 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в оккупированный РФ Крым. Он подчеркнул, что в Крыму живут украинцы, которых нельзя бросать.

  • Позже Шмыгаль открестился от своих слов, заявив, что вода не поступит в Крым до возвращения полуострова Украине.

  • А 6 марта во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр снова заявил, что Украина будет поставлять воду в оккупированный Крым исключительно для нужд населения, а не промышленности или военных объектов.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персоны
Юрий Бутусов Владимир Путин
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Запорожцы уже могут купить эти машины. Запорожский автозавод, который по решению суда находится под процедурой санации, т.е. финансового оздоровления, приступил к серийному производству автомобилей Lada. Сообщает Today. На ЗАЗе, в частности, сейчас выпускают три модели Lada. Речь идет про универсал Largus, Vesta и кроссовер XRay. То есть это почти весь модельный ряд «Лады», который представлен в нашей стране. «Ниву» пока в Украине ещё не делают. Кроссовер Lada XRay украинской сборки в базовой комплектации с 1,6 л бензиновым двигателем мощностью 106 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач, стоит от 285 480 грн. Его топовая версия с 1,8 л бензиновым двигателем мощностью 122 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач, стоит 344 040 грн. Универсал Lada Largus украинской сборки в базовой комплектации с 1,6 л бензиновым двигателем мощностью 87 л.с. и с 5-ступенчатой механической коробкой передач стоит от 307 440 грн.
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