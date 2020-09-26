Бутусов озвучил детальную хронологию авиакатастрофы Ан-26 в Чугуеве

Самолет ВСУ Ан-26, который 25 сентября разбился под Харьковом, осматривали после каждой посадки, а погодные условия полета были идеальными.

Об этом в Facebook рассказал журналист Юрий Бутусов, который рассказал подробную хронологию полета и подготовки к нему.

Он отметил, что самолетом командовал летчик 2-го класса Богдан Кишеня, который имел более 700 часов практики, в том числе на Ан-26 и на аэродроме в Чугуеве. Журналист уточнил, что учебные полеты отрабатывались с 18:30 до 23:00, всего было разрешено провести до 10 вылетов.

"Условия полетов: идеальные. На посадочной полосе было освещение. Ветра нет. Температура нормальная. После каждой посадки самолет осматривался техниками. Майор Кишеня успешно совершил пять вылетов с курсантами. В 20:35 Ан-26 взлетел с шестой группой", – рассказал Бутусов.

По его словам, в 20:38 экипаж обнаружил неисправность технического прибора: упало давление ИКМ – измерителя крутящего момента левого двигателя самолета. Командир корабля сделал доклад руководителю полетов о неисправности двигателя, и получил команду прекратить выполнение задания.

"Ни руководитель полетов, ни сам Богдан Кишеня не рассматривали ситуацию как катастрофическую. Аэродром находился рядом. Сам по себе выход из строя прибора либо даже выход из строя левого двигателя не могли привести к неконтролируемому падению самолета, ведь Ан-26 может осуществить полет на одному двигателе. Однако внезапное отключение двигателя при посадке – это крайне опасная ситуация, которая создает серьезную угрозу. В 20:40 экипаж запросил заход на посадку. В 20:43 самолет прошел радиомаяк дальнего привода аэродрома и начал снижение", – написал Бутусов.

Он рассказал, что в 20:45 самолет включил фары на снижении, однако резко отвернул влево от взлетной полосы и на расстоянии около 1800 метров от полосы Ан-26 врезался в лесопосадку возле автомобильной трассы.

Бутусов рассказал хронологию трагедии Ан-26.

Как писал OBOZREVATEL, трагедия под Харьковом произошла вечером 25 сентября, на борту воздушного судна находилось 27 человек. В самолете были курсанты Харьковского университета Воздушных сил имени Кожедуба, это был учебный полет. Перед крушением пилот успел заявить о неисправности двигателя.

Доступа к бортовым самописцам Ан-26 пока что нет. "Черные ящики" находятся в хвостовой части самолета и будут доступны после того, как завершатся работы с телами погибших.