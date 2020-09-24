Бутусов – о сбитом Су-30: позор российской авиации войдет в мировую историю

Журналист Юрий Бутусов рассказал, что сбитый в РФ во время учебного воздушного боя истребитель Су-30 стал позором российской авиации, который войдет мировую историю.

Об этом он написал в Facebook, отметив, что данное происшествие не имело аналогов в 21 веке.

"Казалось, в современной авиации это невозможно, но российские пилоты доказали – они способны превзойти невозможное!" – отметил Бутусов.

Журналист пояснил, что во время учебного воздушного боя российские военные совершили целую серию грубейших ошибок правил проведения учений, которые привели к инциденту:

Техники самолета не проверили отключение питания пушки в бортовой системе перед учебным боем

Пилот самолета включил предохранительный тумблер управления пушкой, который нельзя было трогать

Пилот до начала стрельбы должен был проверить отключение пушки, дав очередь в сторону от цели для контроля разрядки

"Это значит, что уровень боевой подготовки российской авиации просто смехотворный. Если такая организация в элитных полках на новейших самолетах, значит боеспособность этих полков крайне низкая… Не исключено, что пилот мог быть пьян, иначе как такое можно было натворить?" – подчеркнул Бутусов.

Журналист добавил, что стоимость уничтоженного Су-30 – около 50 миллионов долларов. По его словам, реальная боеспособность российской авиации оказалась не очень высокой и гораздо ниже хвалебных рапортов.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в России разбился военный истребитель Су-30. Катастрофа произошла при совершении планового учебно-тренировочного полета. Позже в сети выложили видео места падения российского военного истребителя Су-30.