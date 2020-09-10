Бутусов о деталях "инспекции" на Донбассе: район заминирован, ситуация напряженная

В четверг, 10 сентября, на 14:00 штаб Операции Объединенных сил назначил проведение совместной инспекции вместе с представителями координатора от ОБСЕ в районе села Шумы Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. При этом он отметил, что военным ВСУ не сообщили, что в составе "инспекции" будут военнослужащие ВС РФ.

"Сказано, что нашим бойцам необходимо обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ и СЦКК", – написал он.

По словам Бутусова, противник поднял над районом "инспекции" в Шумах беспилотные разведчики, а также выдвинул на передовые позиции группу наблюдателей и снайперов.

"Провести "инспекцию" ОБСЕ может одними беспилотниками. Однако противник имеет цель заснять посещение украинских позиций военными РФ. Очевидно, россияне проводят политическую операцию, их цель – демонстрация давления, превосходства", – отметил журналист.

Бутусов подчеркнул, при такой "инспекции" никаких гарантий безопасности при продвижении по передовым позициям ВСУ быть не может.

"Это район с плотным минированием, минные поля и наши и противника перемешались за долгие годы. Ситуация напряженная, и пока не ясно – где приказ на посещение наших позиций противником, кем он подписан и кто из командования берет на себя ответственность за эту акцию. Россияне могут тут появляться только на свой страх и риск", – подытожил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на срочном заседании Трехсторонней контактной группы Украина согласилась проинспектировать вместе с представителями координатора от ОБСЕ участок позиций Вооруженных сил Украины.