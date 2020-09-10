Бутусов назвал причины и последствия срыва инспекции на Донбассе

Срыв инспекции позиций ВСУ вместе с представителями координатора от ОБСЕ в районе н.п. Шумы Донецкой области произошел из-за обстрела украинских позиций и отказа наших военных подписывать приказ о допуске россиян.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. Он отметил, что "инспекция" была отменена из-за широкого резонанса и критики в обществе, а также из-за возможных акций протеста у Офиса президента.

"Это (срыв инспекции. – Ред.) произошло благодаря отказу какого-либо командира ВСУ подписывать письменный приказ о допуске российских военнослужащих и обеспечении их безопасности. То есть при заходе на позиции 503- го батальона возник реальный риск, что российского генерала пристрелят или подорвут. Командование ООС выдвинуло абсолютно разумные встречные претензии к российским оккупантам – они нарушают условия перемирия и не дают инспектировать свои собственные позиции", – отметил журналист.

Кроме того, "инспекция" была сорвана из-за обстрела террористами позиций ВСУ около Шумов.

"Проводить инспекции в таком месте крайне рискованно, и нарваться на пулю или на мину можно в любой момент. Последствия гибели кого-то из "инспекторов" в таком случае могут быть самые непредсказуемые", – акцентировал Бутусов.

По словам журналиста, теперь все позиции под Шумами остаются в руках украинских воинов.

"Однако, без сомнений, российские оккупанты продолжат попытки продавить президента Зеленского на такого рода уступки. Россияне понимают, что Зеленский на местных выборах проводит кампанию, рекламируя "отсутствие гибели украинских воинов" как свое главное достижение. Поэтому будут угрожать обстрелами, используя это как инструмент влияния", – сказал он.

Скриншот

Скриншот

Отметим, что OBOZREVATEL первым сообщил, что назначенная совместная инспекция ВСУ вместе с представителями координатора от ОБСЕ в районе села Шумы Донецкой области 10 сентября не состоится.

Также глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о срыве Россией договоренностей об инспекции позиций ВСУ. Позже Офис президента официально заявил о срыве инспекции.

При этом российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ вблизи населенного пункта Шумы.

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