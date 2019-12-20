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20 декабря • обновлено в 19:34
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Забили насмерть? В сеть слили шокирующие данные о бунте в Кропивницком СИЗО. Фото 18+

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В результате подавления бунта, который 16 декабря, вспыхнул в Кропивницком следственном изоляторе, якобы погибли два участника беспорядков и еще несколько были ранены.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале бывший народный депутат Игорь Мосийчук, опубликовав подтверждающие фото повреждений одного из пострадавших (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Бунт в Кропивницком СИЗО подавили спецназовцы! Били всех подряд зверски, и виновных, и не виновных. Били только за то, что ты узник. И неважно, что 90% заключенных не признаны судом виновными. Сейчас есть информация о двух умерших от избиения заключенных, нескольких искалеченных! Правозащитников в СИЗО не допускают", – написал он.

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Бунт в Кропивницком СИЗО: всплыли шокирующие данные

Бунт в Кропивницком СИЗО: всплыли шокирующие данные

Telegram-канал Игоря Мосийчука

Бунт в Кропивницком СИЗО: всплыли шокирующие данные

Бунт в Кропивницком СИЗО: всплыли шокирующие данные

Telegram-канал Игоря Мосийчука

Бунт в Кропивницком СИЗО: всплыли шокирующие данные

Бунт в Кропивницком СИЗО: всплыли шокирующие данные

Telegram-канал Игоря Мосийчука

Бунт в Кропивницком СИЗО: всплыли шокирующие данные

Бунт в Кропивницком СИЗО: всплыли шокирующие данные

Telegram-канал Игоря Мосийчука

Источник, из которого Мосийчук получил страшные данные, он не уточнил.

Бунт в Кропивницком СИЗО: всплыли данные об убитых

Бунт в Кропивницком СИЗО: всплыли данные об убитых

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кропивницком следственном изоляторе из-за бунта ввели особый режим. Стало известно также, что беспорядки начались с нападения "смотрящего" за СИЗО на штатного психолога учреждения.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Игорь Мосийчук
Место
Украина Кропивницкий
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
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