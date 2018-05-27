БукВаш: россиянам в сети отомстили за убийство 298 людей

После обнародованного заявления Международной следственной группы о том, что зенитно-ракетный комплекс "Бук" в 2014 году на оккупированный Донбасс доставила 53 бригада Минобороны России, пользователи Twitter запустили тег #БукВаш по аналооогии, как после аннексии Крыма оккупанты испольховали свій хештег #КрымНаш.

С таким хештогом, большинство пользователей освещает информацию о причастности России к катастрофе МН17.

"В 2014 россияне активно писали хештег #КрымНаш, в 2018 все мировое сообщество пишет им в ответ - #БУКваш . Призываю всех людей доброй воли приобщаться к этому флешмобу!" - написал волонтер, один из основателей InformNapalm Роман Бурко.

В 2014 россияне активно писали хештег #КрымНаш, в 2018 все мировое сообщество пишет им в ответ - #БУКваш . Призываю всех людей доброй воли приобщаться к этому флешмобу! — Roman Burko (@newsburko) May 27, 2018

Флешмоб подхватили сразу же сотни пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая следствие подтвердило, что МН17 сбил российский "Бук".

Европейская комиссия призвала Россию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе. Кроме того, глава СБУ Василий Грицак рассказал, что уже вычислены причастные к сбиванию самолета.

В ответ Путин заявил, что не видел отчета и пообещал подробно его изучить. 25 мая Россию призвали признать свою вину НАТО и ЕС, а Австралия и Нидерланды обвинили страну в трагедии.