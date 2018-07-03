"Будут забирать насильно": в "ЛНР" объявили экстренную мобилизацию

"Власти ЛНР" объявили в оккупированном Луганске мобилизацию.
Мужчины должны явиться в комиссариат, не дожидаясь повестки, сообщил блогер Денис Казанский в Twitter.
"В Луганске проводят мобилизацию в "ЛНР". Желающие добровольно идти в "ополчение" уже закончились. Теперь будут забирать насильно", - отметил Казанский.
Он также показал фото "повестки".
Денис Казанский, Twitter
"Согласно "конституции Луганской народной республики" и закона "Про мобилизационную подготовку и мобилизацию "Луганской народной республики" с объявлением мобилизации вы обязаны, не дожидаясь повестки военного комиссариата, явиться по особому распоряжению", - говорится на извещении.
Уточняется, что все "новички" должны иметь при себе документы и вещи первой необходимости.
В Луганске проводят мобилизацию в ЛНР. Желающие добровольно идти в "ополчение" уже закончились. Теперь будут забирать насильно.— Денис Казанський (@den_kazansky) 3 июля 2018 г.
Не понял только, почему там написано про какой-то "закон ЛНР". Только что же там был украинский суд, и они говорили, что остаются гражданами Украины pic.twitter.com/20c5DAenzo
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ЛНР" забили тревогу, заявив об обострении ситуации на Донбассе.
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