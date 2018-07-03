МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Будут забирать насильно": в "ЛНР" объявили экстренную мобилизацию

1.6тЧитать новость на украинском

"Власти ЛНР" объявили в оккупированном Луганске мобилизацию.

Мужчины должны явиться в комиссариат, не дожидаясь повестки, сообщил блогер Денис Казанский в Twitter.

"В Луганске проводят мобилизацию в "ЛНР". Желающие добровольно идти в "ополчение" уже закончились. Теперь будут забирать насильно", - отметил Казанский.

Он также показал фото "повестки".

Денис Казанский, Twitter

Новости
"Борцы-сепараторы": в Google жестко потроллили террористов "ЛНР"

"Согласно "конституции Луганской народной республики" и закона "Про мобилизационную подготовку и мобилизацию "Луганской народной республики" с объявлением мобилизации вы обязаны, не дожидаясь повестки военного комиссариата, явиться по особому распоряжению", - говорится на извещении.

Уточняется, что все "новички" должны иметь при себе документы и вещи первой необходимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ЛНР" забили тревогу, заявив об обострении ситуации на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Новости Луганска и Луганской области" на Обозревателе.

Темы
Новости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Денис Казанский
Место
УкраинаЛуганск
Объект
Новости ЛНР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги