"Будут забирать насильно": в "ЛНР" объявили экстренную мобилизацию

"Власти ЛНР" объявили в оккупированном Луганске мобилизацию.

Мужчины должны явиться в комиссариат, не дожидаясь повестки, сообщил блогер Денис Казанский в Twitter.

"В Луганске проводят мобилизацию в "ЛНР". Желающие добровольно идти в "ополчение" уже закончились. Теперь будут забирать насильно", - отметил Казанский.

Он также показал фото "повестки".

Денис Казанский, Twitter

"Согласно "конституции Луганской народной республики" и закона "Про мобилизационную подготовку и мобилизацию "Луганской народной республики" с объявлением мобилизации вы обязаны, не дожидаясь повестки военного комиссариата, явиться по особому распоряжению", - говорится на извещении.

Уточняется, что все "новички" должны иметь при себе документы и вещи первой необходимости.

В Луганске проводят мобилизацию в ЛНР. Желающие добровольно идти в "ополчение" уже закончились. Теперь будут забирать насильно.



Не понял только, почему там написано про какой-то "закон ЛНР". Только что же там был украинский суд, и они говорили, что остаются гражданами Украины pic.twitter.com/20c5DAenzo — Денис Казанський (@den_kazansky) 3 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ЛНР" забили тревогу, заявив об обострении ситуации на Донбассе.