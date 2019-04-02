"Будут встречать нас с цветами": писатель-террорист Прилепин отличился маразмом об Украине

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", заявил, что половина Украины якобы готова встречать российских оккупантов с цветами.

Свои неадекватные выводы он основал на итогах голосования в первом туре выборов президента жителей одного из населенных пунктов Донбасса. Размышлениями по этому поводу боевик поделился на личной странице в Facebook.

Захар Прилепин Facebook Захара Прилепина

"Пишут из одного поселка на той (не нашей, а под украинской армией) стороне Донецкой области: "У меня в поселке из 700 человек (на одном участке) почти 500 за Бойко, 140 — Зеленский". Человек работает в избирательной комиссии, к сведению. Всегда говорил, что в левобережной Украине половина населения точно будет с цветами нас встречать", — самоуверенно подчеркнул Прилепин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Прилепин заявил, что террористам самопровозглашенных "Л/ДНР" нужна прорусская Украина и она якобы будет таковой. Террорист считает, что это долгий, но неизбежный процесс.

Также он выразил уверенность, что оккупированные Донецкая и Луганская области "не вернутся в состав Украины", и это станет катастрофой.

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