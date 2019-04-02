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"Будут встречать нас с цветами": писатель-террорист Прилепин отличился маразмом об Украине

2.2тЧитать материал на украинском

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", заявил, что половина Украины якобы готова встречать российских оккупантов с цветами.

Свои неадекватные выводы он основал на итогах голосования в первом туре выборов президента жителей одного из населенных пунктов Донбасса. Размышлениями по этому поводу боевик поделился на личной странице в Facebook.

Захар Прилепин

Захар Прилепин

Facebook Захара Прилепина

"Пишут из одного поселка на той (не нашей, а под украинской армией) стороне Донецкой области: "У меня в поселке из 700 человек (на одном участке) почти 500 за Бойко, 140 — Зеленский". Человек работает в избирательной комиссии, к сведению. Всегда говорил, что в левобережной Украине половина населения точно будет с цветами нас встречать", — самоуверенно подчеркнул Прилепин.

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"Будут встречать нас с цветами": писатель-террорист Прилепин отличился маразмом об Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Прилепин заявил, что террористам самопровозглашенных "Л/ДНР" нужна прорусская Украина и она якобы будет таковой. Террорист считает, что это долгий, но неизбежный процесс.

  • Также он выразил уверенность, что оккупированные Донецкая и Луганская области "не вернутся в состав Украины", и это станет катастрофой.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Захар Прилепин
Место
Россия
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
?!? Что говорит о том, что бойко свой среди чужих сепаров!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ну так уже пятый год встречают, он Мушкетовское кладбище в Донецке постоянно с цветами, на свежих могилах под номерками.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Все правильно, «Гвоздики», «Пионы».. все для ватных дегенератов.) Встретим с цветочками и проводи с салютом.
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