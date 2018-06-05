"Будут торговаться": экс-депутат Госдумы рассекретил новый план Кремля по Украине

Украинского журналиста Романа Сущенко, которого посадили в России на 12 лет, могут обменять на главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

По мнению российского оппозиционного политика Ильи Пономарева, власти РФ руководствуются в этом вопросе криминально логикой. Об этом он рассказал в эфире ObozTV.

"Конечно могут, в конечном итоге все, что происходит с задержаниями и арестами украинцев на территории России – это как раз захват заложников для последующего обмена. Просто необязательно обмена на других солдат и офицеров российской армии и на их приспешников, которые здесь занимаются полноценной террористической борьбой. Это еще и другие уступки, на которые Украина может пойти. Но суть от этого не меняется", – заявил Пономарев.

По его словам, природа российской власти – бандитская и криминальная.

"И для этого типа людей это типично, захватывать заложников для того, чтобы потом вокруг этого торговаться", – подчеркнул политик.

Пономарев также пояснил, что в России цена конкретного человека возрастает с тем, как много говорят о нем в медийном пространстве.

"Это логика чисто криминальная. Ценность актива. Это не меряется человеческими жизнями в Москве, к сожалению. Эту тактику мы наблюдали много раз даже внутри российских условий. По так называемому Болотному делу, когда люди выходили на митинги. Они специально не брали каких-то известных людей, оппозиционеров. Они брали людей случайных, для того, чтобы создавать эту атмосферу круговой поруки", – отметил он.

В свою очередь блогер Кирилл Сазонов заявил, что сама по себе ситуация с обменом между Украиной и Россией выглядит парадоксально.

"Потому что Украина отдает России боевиков, террористов и пропагандистов. В обмен на своих граждан, которые действительно просто являются заложниками боевиков. То есть, мы меняем бандитов на мирных граждан. Это очень жутко, действительно выглядит диким. Но да, Украина должна освобождать мирных граждан, которых в России берут в заложники, и да, действительно, мы отдаем боевиков и российских пропагандистов на наших мирных граждан. Но меня удивляет позиция Европейского Союза, который смотрит на такой обмен с террористами, как на вполне нормальный процесс", – подчеркнул Сазонов.

Он также отметил, что Сущенко не повторит судьбу внефракционного депутата Надежды Савченко.

"Потому что она была прививкой для Украины в этих вопросах, и оказалась совсем не сторонником Украины в результате. Он будет освобожден, он не повторит ни политической карьеры, ни чего-либо подобного", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокат Марк Фейгин рассказал о возможности обмена Сущенко на Вышинского.