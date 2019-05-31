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"Будут с автоматами в Раде": Цимбалюк предупредил, чем грозит мир с террористами "ДНР"

1.1тЧитать материал на украинском

Россия пытается навязать Украине сценарий, при котором террористическая "ДНР" будет интегрирована в государство для блокировки его развития по европейскому вектору.

При этом контролировать боевиков и формировать их стратегию поведения будет непосредственно Кремль. О такой угрозе предупредил украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире радио НВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Террористы "ДНР"

Террористы "ДНР"

24tv.ua

"Нам будут пытаться встроить Донбасс, которым будет управлять Россия. Но "представители" Донбасса с автоматами или без будут ходить по Верховной Раде, рассказывать "нет Бандере", "нет НАТО". Возможности нам влиять на политическое пространство там не будет", – считает он.

Новости
"Лучше с безвизом, чем с комендантским часом": Цимбалюк ярко затроллил оккупантов "Л/ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк считает, что новая украинская власть в лице президента Владимира Зеленского должна помнить о том, что ее желание вести мирные переговоры с Россией может не совпадать с планами страны-агрессора.

Также он выразил мнение, что независимо от фамилии нового президента Украины, Россия всячески будет добиваться того, чтобы наша страна перестала существовать или полностью повторила судьбу террористических "Л/ДНР".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Тег
ДНР
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Комментарии на сайте не модерированы
Терещенко Настя
Терещенко Настя
люди устали от войны! всем нужен мир!
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