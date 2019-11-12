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12 ноября • обновлено в 06:59
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"Будут отступать, пока смогут": ветеран АТО оценил отвод войск на Донбассе

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Вооруженные силы Украины на Донбассе будут уходить с линии разграничения, несмотря на обстрелы, поскольку они стали заложниками мирной риторики украинского руководства.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV ветеран АТО Юрий Кочевенко, комментируя отвод войск в районе населенного пункта Петровское.

"Никаких террористов нет, есть российские войска, которые прямо управляются из Москвы. Россия иногда имеет возможность валять дурака и говорить – а мы тут при чем, это они стреляют, с ними и договаривайтесь, мы попытаемся со своей стороны повлиять, но не мы командуем. Это полная ложь, но это форма давления на Украину. Во-первых, для того, чтобы принудить к прямым переговорам с так называемыми "республиками". А во-вторых, это форма давления, чтобы не дать украинской власти прийти в себя и реально контролировать ситуацию", – заявил Кочевенко.

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По мнению ветерана АТО, проблемой является отсутствие у Украины "плана Б" на случай, если разведение войск будет сорвано.

"Нет никакого четкого заявления ни от президента как верховного главнокомандующего, ни от министра обороны. А что если будет сорвано разведение, что если оккупанты займут территории, которые мы оставили? Мы четко не проартикулировали свою готовность к другому плану, который будет предусматривать активную военную фазу. Мы не заявили это противнику, и он этим пользуется, будто демонстрирует – мы будем делать что захотим, обстреливать, нарушать перемирия, а вы все равно будете отводить войска и ничего нам не сделаете", – подчеркнул он.

"Будут отступать, пока смогут, потому что сами себя сделали заложниками риторики мира любой ценой, и пытаются это продемонстрировать в том числе западным партнерам. А Россия это использует как слабое место, в которое она может направить все свои усилия, чтобы принудить Украину к максимальным уступкам с нашей стороны", – добавил Кочевенко.

"Будут отступать, пока смогут": ветеран АТО об отводе войск

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Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Война на Донбассе Отвод войск на Донбассе
Персона
Юрий Кочевенко
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Ветераны войны на Донбассе
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