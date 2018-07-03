"Будут издеваться и дальше": украинца Гриба жестоко избили в российской тюрьме

Украинца Павла Гриба, незаконно удерживаемого в российском СИЗО, жестоко избили заключенные и отобрали у него все вещи.

"Два часа назад адвокат Марина Дубровина пробилась СИЗО-4 на свидание к Павлу. Он сообщил, что во время этапирования в Ростов-на-Дону был жестоко избит другими российскими заключенными, когда те узнали, по какой статье Паша обвиняется. Они забрали все вещи и продукты питания, которые накануне передали украинские консулы. Он остался в одних шортах и ​​майке. Ни средств гигиены, ни сменного белья нет. По словам Павла, такое отношение со стороны других заключенных будет и дальнейшем", – написал на своей странице в Facebook отец политзаключенного Игорь Гриб.

Он отметил, что один сильный удар в область живота может закончиться внутренним кровотечением и смертью.

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"Никто не сможет оказать квалифицированную медицинскую помощь. Павла постоянно мучает сильная головная боль, слабость. Отсутствие лекарств только ухудшает и без того ужасное состояние здоровья", – резюмировал отец политзаключенного.

Напомним, Павла Гриба похитили в Беларуси в сентябре 2017 года. Позже ФСБ официально заявила, что украинец обвиняется в терроризме.

Его отец рассказывал, что у парня были язвы на шее и лице, когда он встречался с консулами. Кроме того, украинец жаловался на боли в желудке.

В апреле Игорь Гриб рассказал, что в СИЗО не реагировали на жалобы Павла и не предоставляли ему медицинскую помощь, хотя состояние здоровья сильно ухудшилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля суд в Ростове-на-Дону продлил ему арест до 20 декабря.