"Будут большие потери": Украина похвасталась новым оружием

Украинский ракетный комплекс "Ольха" - оружие, способное обеспечить большие потери агрессора.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сообщил глава "Укроборонпрома" Павел Букин. По его словам, предприятия полностью готовы для производства комплекса.

"Вы видели, что испытания уже проведены. В этом году есть госзаказ на эту продукцию и предприятия для производства полностью готовы. Конечно, есть мелкие моменты, но в целом готовность полная. "Ольха" - это средство, способное обеспечить большие потери агрессора. Там будут понимать, что напасть они могут, но получат мощный удар в ответ", - отметил Букин.

По его словам, этот вопрос находится на контроле СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина завершила испытания ракеты "Ольха".