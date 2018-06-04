УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Будут большие потери": Украина похвасталась новым оружием

3.6тЧитать новость на украинском

Украинский ракетный комплекс "Ольха" - оружие, способное обеспечить большие потери агрессора.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сообщил глава "Укроборонпрома" Павел Букин. По его словам, предприятия полностью готовы для производства комплекса.

"Вы видели, что испытания уже проведены. В этом году есть госзаказ на эту продукцию и предприятия для производства полностью готовы. Конечно, есть мелкие моменты, но в целом готовность полная. "Ольха" - это средство, способное обеспечить большие потери агрессора. Там будут понимать, что напасть они могут, но получат мощный удар в ответ", - отметил Букин.

Новости
Украинская ракета "Ольха": все детали о высокоточном оружии

По его словам, этот вопрос находится на контроле СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина завершила испытания ракеты "Ольха".

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Укроборонпром
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
6
Смешно
67
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги