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16 января • обновлено в 10:01
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Будущий премьер России Мишустин загремел в "Миротворец": что о нем известно

1.6т
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Будущий премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, которого президент страны-агрессора выбрал преемником Дмитрия Медведева, попал в список базы "Миротворец".

Сообщение об этом появилось на сайте проекта 15 января – сразу после новости о решении Владимира Путина назначить Мишустина новым главой российского правительства.

В досье Мишустина отметили, что он является российским оккупантом, который покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, он сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым.

Мишустина внесли в "Миротворец"

Мишустина внесли в "Миротворец"

Скриншот страницы

Новости
Путин выбрал себе преемника: топ-5 громких фактов о новом премьере России

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

РИА Новости

В частности, 29 июля 2015 года, будучи главой Федеральной налоговой службы России, Мишустин посетил налоговую инспекцию во временно оккупированной Ялте, где провел совещание с руководителями "территориальных налоговых органов Крымского федерального округа".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • российский премьер-министр Медведев заявил об отставке после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 15 января. Президент собрался предложить ему должность замглавы Совбеза РФ.

  • Вместе с Медведевым в отставку ушел весь Кабинет министров.

  • Путин подал на рассмотрение парламента кандидатуру нового главы правительства РФ – руководителя ФНС Михаила Мишустина.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Михаил Мишустин
Место
Россия
Тег
сайт Миротворец
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
миротворец таже википедия только его сохдали в страна кастрюлия.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
идиоты ни чего не могут сделать без подсказок,почему раньше не внесли?
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Крым в 2019 году посетили более 7 миллионов туристов. Почти все - внутренний туризм, российские граждане. Неужели все 7 миллионов на "Миротворце"? Кстати, меня туда записали? Я родных навещал, почти половину Крыма объездил....
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