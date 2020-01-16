Будущий премьер России Мишустин загремел в "Миротворец": что о нем известно

Будущий премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, которого президент страны-агрессора выбрал преемником Дмитрия Медведева, попал в список базы "Миротворец".
Сообщение об этом появилось на сайте проекта 15 января – сразу после новости о решении Владимира Путина назначить Мишустина новым главой российского правительства.
В досье Мишустина отметили, что он является российским оккупантом, который покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, он сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым.
Мишустина внесли в "Миротворец"
Скриншот страницы
Михаил Мишустин
РИА Новости
В частности, 29 июля 2015 года, будучи главой Федеральной налоговой службы России, Мишустин посетил налоговую инспекцию во временно оккупированной Ялте, где провел совещание с руководителями "территориальных налоговых органов Крымского федерального округа".
Как сообщал OBOZREVATEL:
российский премьер-министр Медведев заявил об отставке после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 15 января. Президент собрался предложить ему должность замглавы Совбеза РФ.
Вместе с Медведевым в отставку ушел весь Кабинет министров.
Путин подал на рассмотрение парламента кандидатуру нового главы правительства РФ – руководителя ФНС Михаила Мишустина.
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