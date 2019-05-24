Ребенок умирает в одно мгновение: украинцев предупредили о смертельной опасности

Многие папы и мамы недооценивают опасность открытых окон в помещении. Меж тем в полиции предупреждают: достаточно мгновения, чтобы малыш, взобравшись на подоконник, сиганул вниз.

Пример тому – два несчастных случая, произошедших в Киеве пару дней назад.

В первом – 2-летний мальчик выпал с третьего этажа, когда его мама мыла окна. Женщина лишь на несколько секунд отвернулась, чтобы выкрутить тряпку.

Во другом случае со второго этажа высотки выпала годовалая девочка: она оперлась на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка.

Дети остались живы, при этом получили травмы.

Ребенок может в одно мгновение взобраться на подоконник Фото из открытых источников

OBOZREVATEL приводит советы экспертов, как родителям обезопасить своих детей.

Москитная сетка. В маленьком возрасте дети воспринимают натянутое на окно полотно как надежную опору (например – стекло) и, сидя на подоконнике, облокачиваются на него всем веса. В итоге легкая рамка не выдерживает и выпадает, а вместе с ней и малыш.

Падение из окна высотки чревато травмам и летальному исходу Фото из открытых источников

Врачи "Охматдета" рассказали OBOZREVATEL, что к ним часто привозят деток, которые получили травмы в результате выпадения из окон, где были установлены москитные сетки.

Рамка с москитной сеткой выпадает под весом ребенка Status Quo

Начальник отдела ювенальной превенции ГУ Национальной полиции в Киеве Оксана Поплавская рекомендует родителям ставить на окна специальные блокираторы. В этом случае ребенок не сможет распахнуть створку больше, чем она открыта.

Блокираторы окон Фото из открытых источников

Поплавская также советует не ставить рядом с окном стульчики, табуретки, столы – все то, на что маленький ребенок может вскарабкаться.

"Маленькие дети интересуются буквально всем. Листочек за окном или птичка – вызывают у малышей любопытство. Они все стремятся потрогать и познать на собственном опыте, при этом не осознавая опасности", – отметила она.

В малом возрасте дети очень неусидчивы Фото из открытых источников

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве трехлетняя девочка выпала с шестого этажа, когда ее мать спала в комнате, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок упал на придомовые насаждения, благодаря чему выжил.

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