"Будет взрыв":"ЛНР" пугает Украину техногенной катастрофой

Террористы "ЛНР" заявили, что повреждение ЛЭП может привести к взрыву хранилища с аммиаком ЧАО "Азот" в Северодонецке Луганской области.

"Из-за повреждений кабельных линий электропередачи было обесточено аммиакохранилище ЧАО "Азот" и прекращен процесс его охлаждения, что может привести к взрыву на территории "Азота", — заявили в "министерстве природных ресурсов "ЛНР", сообщает "РИА Новости".

По словам "чиновника", на складах хранится 15 тысяч тонн сжиженного аммиака в год, а также азотная и серная кислота, едкий натр, хлор и минеральные удобрения.

"Чиновник" подчеркнул, что крупный взрыв или пожар на предприятии приведет к страшным последствиям. В том числе, возможна разгерметизация хранилища.

"Зона возможного химического заражения при аварийной ситуации на предприятии за четыре часа достигнет 20 километров, за восемь часов — 35 километров. Вероятное количество людей, попадающих в зону заражения, за четыре часа составит 287 тысяч человек, за восемь часов – 296 тысяч человек", — сказал он.

В "ЛНР" добавили, что украинские СМИ замалчивают возникшую угрозу, а власти не пытаются предотвратить риски.

Как сообщал "Обозреватель", 21 апреля на оккупированной территории Луганской области в результате взрыва неизвестного устройства погиб местный житель.