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Будет война: озвучен способ победы Украины на Донбассе

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Чуда на Донбассе в 2018 году не случится, там будет война.

Об этом заявил украинский писатель, общественный деятель Сергей Жадан, передает "Крым. Реалии".

По его словам, для того, чтобы победить, украинцам необходимо объединиться.

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"Вот только чуда не будет. Будет война. И выстоять в ней можно только всем вместе – жителям Востока и Запада, военным и гражданским. Независимо от убеждений", - подчеркнул он после поездки в зону АТО.

По его словам, настроения местного населения трудно понять, так как большинство из них скрывают свои истинные убеждения.

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"Кто-то понимает, кто-то убежден, что это украинцы стреляют сами по себе.Люди разные. Местная, так сказать, интеллигенция, то есть люди с высшим образованием, поддерживает Украину. Так вот получается", - рассказал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее дипломат Роман Бессмертный спрогнозировал, что вооруженный конфликт на Донбассе в 2018 году будет обостряться, поскольку напряжение в регионе растет.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
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