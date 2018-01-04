Будет война: озвучен способ победы Украины на Донбассе

Чуда на Донбассе в 2018 году не случится, там будет война.

Об этом заявил украинский писатель, общественный деятель Сергей Жадан, передает "Крым. Реалии".

По его словам, для того, чтобы победить, украинцам необходимо объединиться.

"Вот только чуда не будет. Будет война. И выстоять в ней можно только всем вместе – жителям Востока и Запада, военным и гражданским. Независимо от убеждений", - подчеркнул он после поездки в зону АТО.

По его словам, настроения местного населения трудно понять, так как большинство из них скрывают свои истинные убеждения.

"Кто-то понимает, кто-то убежден, что это украинцы стреляют сами по себе.Люди разные. Местная, так сказать, интеллигенция, то есть люди с высшим образованием, поддерживает Украину. Так вот получается", - рассказал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее дипломат Роман Бессмертный спрогнозировал, что вооруженный конфликт на Донбассе в 2018 году будет обостряться, поскольку напряжение в регионе растет.