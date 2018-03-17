Будет только хуже: эксперт рассказал, во что Россия превратила Крым

За четыре года оккупации Россией в Крыму существенно упал уровень жизни, ведь страна-агрессор рассматривает полуостров исключительно как территорию своей военной базы.

В этой связи оккупационные "власти" всячески ухудшают жизнь коренных украинцев, живущих в Крыму, и вытесняют их для заселения на захваченную территорию жителей России. Об этом идет речь в блоге крымского экономиста, переселенца, эксперта благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" Юрия Смелянского на "Обозревателе".

По его словам, на полуострове продолжают расти цены и тарифы, падает уровень реальных заработных плат и пенсий. В придачу ко всему убита медицина, а образование превращено в инструмент милитаризации сознания.

"Как следствие, падает качество жизни — падают потребительские возможности граждан Украины, которые оказались в оккупации. Все больше и больше у них возникает проблем с рабочими местами, они продолжают сокращаться, с одной стороны. А с другой стороны, даже те, которые создаются, создаются в основном для иммигрантов с материковой части России. Именно для них оккупанты определяют приоритет в предоставлении рабочих мест. А так же мест в детских садах, школьных классах", — рассказывает эксперт.

Не менее серьезной проблемой, по словам Смелянского, является сокращение объема производства. Незначительные всплески, которыми периодически хвастаются оккупанты, зависят лишь от погодных условий (к примеру, высокий урожай зерновых в 2017 году).

"Усугубляются проблемы с водообеспечением пресной водой, и речь уже идет не о промышленном ее использовании, а о вопросах обеспечения бытовых нужд населения, особенно страдают такие регионы, как Керчь, Судак, Евпатория, северные регионы: Джанкой, Красноперекопск, Армянск и так далее", — добавляет он.

Также эксперт обращает внимание на то, что оккупационные "власти" продолжают уничтожение крымской экологии, в первую очередь, за счет хищнической добычи природных ресурсов. Речь идет и о разработке крымских гор по добыче щебня, и о добыче песка, следом за которым размываются и уничтожаются крымские пляжи, и об обмелении рек и водоемов по причине переброски из них пресной воды в другие районы Крыма, и о нерегулируемом выкачивании пресноводных подземных горизонтов, приводящем к ухудшению качества почв.

"Поэтому ситуация имеет общую тенденцию на протяжении всех четырех лет в развитии от плохого к еще более худшему. Оккупанты для достижения поставленных перед собой целей продолжают репрессировать граждан Украины, которые оказались в оккупации. Подобное развитие событий будет продолжаться и в дальнейшем", — подытожил Смелянский.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в эфире радио "Крым. Реалии" житель полуострова рассказал, что люди там ждут и верят в то, что их земля вернется в состав Украины.