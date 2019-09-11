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11 сентября • обновлено в 22:23
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Будет собирать свеклу и сеять озимые: стало известно, как живет Дронов в колонии

6.6т Читать материал на украинском

Геннадий Дронов, приговоренный к 10 годам лишения свободы за аварию с шестью погибшими в Харькове, в колонии на Полтавщине будет работать на поле.

Об этом сообщили "ФАКТЫ". На поле Дронов будет собирать свеклу и сеять озимые (чтобы посмотреть видео и фото, доскрольте страницу до конца).

За работу Геннадий Дронов будет получать около 5 тыс. грн в месяц. От тысячи до двух нужно отдавать в колонию за коммунальные услуги и питание, часть – пострадавшим в аварии.

Ходить на работу Дронов будет в сопровождении инспектора. За хорошее поведение в колонии предусмотрены отпуска две недели в год.

Зайцева и Дронов

Зайцева и Дронов

24tv.ua

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В комнате, где живет Дронов, обычно находятся от двух до шести мужчин. Разрешается пользоваться планшетами, но без выхода в интернет. Есть столовая с микроволновой печью и холодильником. Питание – три раза в день.

Как отметил адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица, он готовит кассационную жалобу в Верховный суд, поскольку полную вину Дронова, уверен он, суд так и не доказал.

Комната Геннадия Дронова

Комната Геннадия Дронова

"ФАКТЫ"

Столовая в Полтавской колонии

Столовая в Полтавской колонии

"ФАКТЫ"

Осужденным позволяют пользоваться компьютерами и планшетами

Осужденным позволяют пользоваться компьютерами и планшетами

"ФАКТЫ"

Дронов будет ходить на работу в сопровождении

Дронов будет ходить на работу в сопровождении

"ФАКТЫ"

Как писал OBOZREVATEL, в Покровском исправительном центре №79, куда в начале сентября этапировали виновницу смертельного ДТП в Харькове на улице Сумской Алену Зайцеву, обнаружили ряд нарушений. Среди них: трудоустройство осужденных при отсутствии паспорта, привлечения их к общественно полезному оплачиваемому труду без заключения срочного трудового договора, несообщение территориальным органам Государственной фискальной службы о принятии работников (осужденных) на работу, отсутствие начисления единого социального взноса с заработной платы, превышение законодательно установленных размеров удержаний из заработной платы и тому подобное.

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Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на OBOZREVATEL.

Тема
ДТП в Харькове на Сумской
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