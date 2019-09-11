Будет собирать свеклу и сеять озимые: стало известно, как живет Дронов в колонии

Геннадий Дронов, приговоренный к 10 годам лишения свободы за аварию с шестью погибшими в Харькове, в колонии на Полтавщине будет работать на поле.

Об этом сообщили "ФАКТЫ". На поле Дронов будет собирать свеклу и сеять озимые (чтобы посмотреть видео и фото, доскрольте страницу до конца).

За работу Геннадий Дронов будет получать около 5 тыс. грн в месяц. От тысячи до двух нужно отдавать в колонию за коммунальные услуги и питание, часть – пострадавшим в аварии.

Ходить на работу Дронов будет в сопровождении инспектора. За хорошее поведение в колонии предусмотрены отпуска две недели в год.

Зайцева и Дронов 24tv.ua

В комнате, где живет Дронов, обычно находятся от двух до шести мужчин. Разрешается пользоваться планшетами, но без выхода в интернет. Есть столовая с микроволновой печью и холодильником. Питание – три раза в день.

Как отметил адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица, он готовит кассационную жалобу в Верховный суд, поскольку полную вину Дронова, уверен он, суд так и не доказал.

Комната Геннадия Дронова "ФАКТЫ"

Столовая в Полтавской колонии "ФАКТЫ"

Осужденным позволяют пользоваться компьютерами и планшетами "ФАКТЫ"

Дронов будет ходить на работу в сопровождении "ФАКТЫ"

Как писал OBOZREVATEL, в Покровском исправительном центре №79, куда в начале сентября этапировали виновницу смертельного ДТП в Харькове на улице Сумской Алену Зайцеву, обнаружили ряд нарушений. Среди них: трудоустройство осужденных при отсутствии паспорта, привлечения их к общественно полезному оплачиваемому труду без заключения срочного трудового договора, несообщение территориальным органам Государственной фискальной службы о принятии работников (осужденных) на работу, отсутствие начисления единого социального взноса с заработной платы, превышение законодательно установленных размеров удержаний из заработной платы и тому подобное.

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