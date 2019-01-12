Будет сидеть: суд жестко наказал мужчину, осквернившего флаг Украины

Житель Кривого Рога Евгений Колесников на три года и один месяц сядет в тюрьму за надругательство над государственным флагом Украины в 2017 году.

Такой приговор ему вынес суд Днепра, пишет krivbass.city.

Мужчина подал апелляцию, но его ходатайство суд не удовлетворил. Как оказалось, у Колесникова, который сорвал и справил нужду на украинский флаг, раньше была судимость, которую он не погасил.

Таким образом, житель Кривого Рога проведёт в тюрьме два года за осквернение государственного символа, а также год за кражу, наказание за которую у него было условным.

krivbass.city

krivbass.city

krivbass.city

krivbass.city

Как сообщал OBOZREVATEL, в заведении "Pizza Veterano" в Киеве один из посетителей совершил надругательство над флагом Украины.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!