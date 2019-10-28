Вывоз оружия из Золотого: появились противоречивые данные

У бойцов "Национального корпуса" и ветеранов полка "Азов", находящихся возле линии отвода войск в Золотом на Донбассе, осталось оружие.

Об этом заявил представитель "Нацкорпуса" Денис Янтарь в эфире телеканала "НАШ". При этом отметил, мол, заявление полиции о том, что ветераны вывезли оружие из прифронтовой зоны — "натянутая информация".

"Определенные компромиссы были, но они чересчур преувеличены. Наше оружие у наших людей остается. Если нужно, то мы с ней на позиции в Золотом можем вернуться", — признался он.

Добровольцы и активисты в Золотом

Во время телефонного включения из Донбасса Янтарь добавил, что акция "Нацкорпуса" против разведения войск у Золотого продолжается.

Он также заявил о возможной ротации активистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 28 октября, в село Золотое-4 Луганской области прибыла полиция, которая якобы намерена выселить бойцов батальона "Азов" с населенного пункта. Отмечалось, что силовики проводят проверку авто на данной территории.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!