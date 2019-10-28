Вывоз оружия из Золотого: появились противоречивые данные

У бойцов "Национального корпуса" и ветеранов полка "Азов", находящихся возле линии отвода войск в Золотом на Донбассе, осталось оружие.
Об этом заявил представитель "Нацкорпуса" Денис Янтарь в эфире телеканала "НАШ". При этом отметил, мол, заявление полиции о том, что ветераны вывезли оружие из прифронтовой зоны — "натянутая информация".
"Определенные компромиссы были, но они чересчур преувеличены. Наше оружие у наших людей остается. Если нужно, то мы с ней на позиции в Золотом можем вернуться", — признался он.
Добровольцы и активисты в Золотом
Во время телефонного включения из Донбасса Янтарь добавил, что акция "Нацкорпуса" против разведения войск у Золотого продолжается.
Он также заявил о возможной ротации активистов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 28 октября, в село Золотое-4 Луганской области прибыла полиция, которая якобы намерена выселить бойцов батальона "Азов" с населенного пункта. Отмечалось, что силовики проводят проверку авто на данной территории.
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