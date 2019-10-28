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28 октября • обновлено в 12:19
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Вывоз оружия из Золотого: появились противоречивые данные

3.2т Читать материал на украинском

У бойцов "Национального корпуса" и ветеранов полка "Азов", находящихся возле линии отвода войск в Золотом на Донбассе, осталось оружие.

Об этом заявил представитель "Нацкорпуса" Денис Янтарь в эфире телеканала "НАШ". При этом отметил, мол, заявление полиции о том, что ветераны вывезли оружие из прифронтовой зоны — "натянутая информация".

"Определенные компромиссы были, но они чересчур преувеличены. Наше оружие у наших людей остается. Если нужно, то мы с ней на позиции в Золотом можем вернуться", — признался он.

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Добровольцы и активисты в Золотом

Добровольцы и активисты в Золотом

Во время телефонного включения из Донбасса Янтарь добавил, что акция "Нацкорпуса" против разведения войск у Золотого продолжается.

Он также заявил о возможной ротации активистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 28 октября, в село Золотое-4 Луганской области прибыла полиция, которая якобы намерена выселить бойцов батальона "Азов" с населенного пункта. Отмечалось, что силовики проводят проверку авто на данной территории.

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Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Отвод войск на Донбассе
Место
Украина
Теги
Нацкорпус "Азов" Новости Донбасса ООС
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Фуфло
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ха-ха-ха. смехдержава
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