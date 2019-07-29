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"Будет разрастаться!" В Украине указали на "раковую опухоль", созданную Кремлем

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Советский диссидент, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс заявил, что Донбассу не следует предоставлять автономный статус.

"Это некая раковая опухоль, которая создана Кремлем на теле Украины, и, если дать ей автономию, она будет разрастаться и прогрессировать", - отметил он в интервью "Апострофу".

По словам Зисельса, включение Донбасса в состав Украины в его сегодняшнем состоянии – с бандами, российскими войсками – это просто фантастическая идея, которая приведет к ужасным последствиям.

Донбасс, пункт пропуска

Донбасс, пункт пропуска

Etcetera.media

"Я верю в то, что нужно укрепляться, объединять Запад вокруг политики, которую проводит российская власть, постепенно увеличивая санкции… Кстати, каждая новая санкция, которых уже было несколько, не угрожает России. Но постепенное накопление этих санкций на протяжении 20-30 лет – удушает", - добавил он.

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Зисельс предположил, что это сознательно делается Западом для того, чтобы не обозлять Россию, чтобы она не начала швыряться ракетами и бомбами, а создать иллюзию, что каждая санкция сильно не вредит России.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший советский разведчик и однокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец предположил, что российский президент, несмотря на постоянные угрозы, не способен вести большую войну в Украине.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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