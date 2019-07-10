Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости расследований

Влад Волошин
Влад Волошин
Военный эксперт Все статьи автора

Будет ожесточенная борьба: что готовит Россия

7.7т Читать материал на украинском

В населенном пункте Перекоп, который находится на аннексированной Россией территории Крыма, захватчик планирует построить новую антенну и установить на ней ретрансляционную аппаратуру. Эти данные нашей разведки подтвердили и представители управления СБУ в Херсонской области, ведь Перекоп – ближайший к границе Херсонщины населенный пункт под контролем агрессора.

Будет ожесточенная борьба: что готовит Россия

Определенные факты свидетельствуют о том, что так называемыми органами местной власти Армянского района АР Крым изменено целевое назначение земельного участка площадью около 4 га, расположенного на границе жилой застройки села Перекоп. Этот участок имел назначения "Для обслуживания жилой застройки", но его изменили на "Связь" и выделили для размещения и обслуживания сооружения телерадиовещания.

Представители Херсонской обладминистрации всерьез обеспокоены действиями агрессора, ведь сооружение данного объекта и размещения на нем мощного ретрансляционного оборудования обеспечит стабильный прием качественного телерадиосигнала в большинстве районов Херсонщины.

То есть, значительная часть юга Украины вынуждена будет смотреть и слушать русскую пропаганду, которая будет транслироваться сюда оккупантами мощным качественным сигналом.

Кроме того существует реальная угроза, что отечественный сигнал, который распространяется концерном РРТ на аннексированную территорию Крыма с РТС "Чаплинка", после сооружения ретранслятора в Перекопе просто будет "глушиться" и исчезнет.

Новости
Негласное эмбарго: что ждет Украину

Херсонская ОГА обратилась с письмом в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, ведь появление такого объекта у наших границ с временно аннексированным Крымом приведет к усилению информационного воздействия на украинских граждан и нивелирует все шаги по распространению отечественных вещателей на оккупированную территорию.

Такие действия агрессора противоречат нормам международного права в части развития объектов наземной телерадиосети и дальнейшей эксплуатации РФ радиочастотного ресурса на временно оккупированной территории. Поэтому Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радио обратился в Госслужбу спецсвязи и защиты информации о принятии всех возможных рычагов правового воздействия, в частности обращения в Международный союз электросвязи, чтобы предотвратить действия РФ в Крыму.

Агрессор полностью осознает, что его деятельность противоречит нормам международного права, однако, совсем не обращает на это никакого внимания. Работы по сооружению объекта продолжаются.

Давят количеством и качеством сигнала

От Перекопа до админграницы с Херсонщиной вообще только пара километров, но совсем недалеко от него- в Красноперекопске - уже есть подобная вышка с мощной ретрансляционной аппаратурой.

Будет ожесточенная борьба: что готовит Россия

Представители украинского Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) считают, что основная цель, для чего в Перекопе россияне собрались построить новую передающую станцию – это усиление собственного сигнала и расширение диапазона своих вещателей.

Это делается для того, говорят эксперты, чтобы украинцы ловили больше российских теле- и радиоканалов с хорошим сигналом. Некоторые из них будут совпадать по частотам с нашими каналами, поэтому образуется настоящая "каша" в телевизионном и радиоэфире. Это один из "принципов" работы "соседских" вещателей и они его придерживаются на всех (даже на "мирных") границах с Украиной.

Не везде так откровенно, как возле оккупированных территорий Крыма и Донбасса, однако россияне везде пытаются "задавить" украинские каналы количеством собственных.

Отечественные технические эксперты из Государственного центра радиочастот также считают, что в Перекопе российские оккупанты планируют установить оборудование для усиления собственного сигнала. По их мнению, подобный объект оккупант уже построил в восточном от красноперекопской вышки направлении, вблизи населенного пункта Соленое озеро.

Будет ожесточенная борьба: что готовит Россия

Поэтому пока еще неизвестно, что же все-таки установит "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" на границе с Херсоном, но специалисты УГЦР готовы рассчитать параметры этой аппаратуры и спрогнозировать ущерб от нее для украинского эфира.

Препятствие или провокация

Украинские военные убеждены, что на антенно-фидерном устройстве россияне также могут установить аппаратуру, которая будет передавать препятствия для распространения нашего сигнала и не только на аннексированную территорию.

Подобные объекты часто используют специалисты по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) в приграничных районах. И такие военные "передатчики" действуют на немалые расстояния, то есть в данном случае его действие может распространиться на весь юг Херсонщины.

Такое оборудование недешевое, но "побороть" его можно только путем "физического уничтожения".

Так, если в сооружении россияне установят оборудование РЭБ – это будет нести провокационный характер. Они могут попросту сами его повредить или уничтожить, а потом обвинить нас в "пограничном конфликте" - по аналогии с нашей корабельной группой в Керчи.

Новости
Кровавая жатва войны: на Донбассе убивают военных медиков

Что касается телевизионного и радио сигналов, которые объект в Перекопе должен усиливать, то наши тоже планируют устанавливать радиопомехи. Соответствующая аппаратура сейчас уже есть на вооружении украинских военных. Они будут выявлять частоты, на которых этот сигнал будет передаваться и "глушить" его на разных диапазонах.

Конечно, враг будет менять частоты, а нашим придется их снова находить и снова ставить препятствия. Поэтому "борьба" на частотах ожидается очень упорная.

"И основная проблема - то, что в этом "противоборстве" нам надо иметь крепкие и высокие сооружения-вышки, на которые нужно как можно выше поднять мощную аппаратуру, которая достаточно тяжелая", - так "по-простому" рассказал один из военных специалистов РЭБ. "Вот в Донецке на всем известные телевышки россияне подняли соответствующее оснащение и, фактически, почти перебивают нас на всем Донбассе. Противодействовать им непросто, поэтому и ловят иногда наши бойцы на линии разграничения разные "тв-дерьморосии" и "оплоты" или "козлячье (казачье) радио".

Будет ожесточенная борьба: что готовит Россия

Относительно будущего ооружения оккупантов на админгранице с Херсоном. Конечно агрессор не остановит его строительство, даже если Международный союз электросвязи выступит на стороне Украины и будет требовать прекращения работ. Уже более пяти лет Россия в большинстве случаев вообще игнорирует ноты и обращения от международных организаций. Случай со строительством вышки в населенном пункте Перекоп станет еще одним ярким примером, что агрессор презирает мировое сообщество.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Влад Волошин Влад Волошин
Темы
Аннексия Крыма Операция Объединенных сил на Донбассе российская пропаганда
Теги
российские телеканалы Херсонская область Крым
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
43
2
Смешно
2
Интересно
41
Печально
3
Трэш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / мнения

ads pixel