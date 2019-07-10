В населенном пункте Перекоп, который находится на аннексированной Россией территории Крыма, захватчик планирует построить новую антенну и установить на ней ретрансляционную аппаратуру. Эти данные нашей разведки подтвердили и представители управления СБУ в Херсонской области, ведь Перекоп – ближайший к границе Херсонщины населенный пункт под контролем агрессора.

Определенные факты свидетельствуют о том, что так называемыми органами местной власти Армянского района АР Крым изменено целевое назначение земельного участка площадью около 4 га, расположенного на границе жилой застройки села Перекоп. Этот участок имел назначения "Для обслуживания жилой застройки", но его изменили на "Связь" и выделили для размещения и обслуживания сооружения телерадиовещания.

Представители Херсонской обладминистрации всерьез обеспокоены действиями агрессора, ведь сооружение данного объекта и размещения на нем мощного ретрансляционного оборудования обеспечит стабильный прием качественного телерадиосигнала в большинстве районов Херсонщины.

То есть, значительная часть юга Украины вынуждена будет смотреть и слушать русскую пропаганду, которая будет транслироваться сюда оккупантами мощным качественным сигналом.

Кроме того существует реальная угроза, что отечественный сигнал, который распространяется концерном РРТ на аннексированную территорию Крыма с РТС "Чаплинка", после сооружения ретранслятора в Перекопе просто будет "глушиться" и исчезнет.

Херсонская ОГА обратилась с письмом в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, ведь появление такого объекта у наших границ с временно аннексированным Крымом приведет к усилению информационного воздействия на украинских граждан и нивелирует все шаги по распространению отечественных вещателей на оккупированную территорию.

Такие действия агрессора противоречат нормам международного права в части развития объектов наземной телерадиосети и дальнейшей эксплуатации РФ радиочастотного ресурса на временно оккупированной территории. Поэтому Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радио обратился в Госслужбу спецсвязи и защиты информации о принятии всех возможных рычагов правового воздействия, в частности обращения в Международный союз электросвязи, чтобы предотвратить действия РФ в Крыму.

Агрессор полностью осознает, что его деятельность противоречит нормам международного права, однако, совсем не обращает на это никакого внимания. Работы по сооружению объекта продолжаются.

Давят количеством и качеством сигнала

От Перекопа до админграницы с Херсонщиной вообще только пара километров, но совсем недалеко от него- в Красноперекопске - уже есть подобная вышка с мощной ретрансляционной аппаратурой.

Представители украинского Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) считают, что основная цель, для чего в Перекопе россияне собрались построить новую передающую станцию – это усиление собственного сигнала и расширение диапазона своих вещателей.

Это делается для того, говорят эксперты, чтобы украинцы ловили больше российских теле- и радиоканалов с хорошим сигналом. Некоторые из них будут совпадать по частотам с нашими каналами, поэтому образуется настоящая "каша" в телевизионном и радиоэфире. Это один из "принципов" работы "соседских" вещателей и они его придерживаются на всех (даже на "мирных") границах с Украиной.

Не везде так откровенно, как возле оккупированных территорий Крыма и Донбасса, однако россияне везде пытаются "задавить" украинские каналы количеством собственных.

Отечественные технические эксперты из Государственного центра радиочастот также считают, что в Перекопе российские оккупанты планируют установить оборудование для усиления собственного сигнала. По их мнению, подобный объект оккупант уже построил в восточном от красноперекопской вышки направлении, вблизи населенного пункта Соленое озеро.

Поэтому пока еще неизвестно, что же все-таки установит "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" на границе с Херсоном, но специалисты УГЦР готовы рассчитать параметры этой аппаратуры и спрогнозировать ущерб от нее для украинского эфира.

Препятствие или провокация

Украинские военные убеждены, что на антенно-фидерном устройстве россияне также могут установить аппаратуру, которая будет передавать препятствия для распространения нашего сигнала и не только на аннексированную территорию.

Подобные объекты часто используют специалисты по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) в приграничных районах. И такие военные "передатчики" действуют на немалые расстояния, то есть в данном случае его действие может распространиться на весь юг Херсонщины.

Такое оборудование недешевое, но "побороть" его можно только путем "физического уничтожения".

Так, если в сооружении россияне установят оборудование РЭБ – это будет нести провокационный характер. Они могут попросту сами его повредить или уничтожить, а потом обвинить нас в "пограничном конфликте" - по аналогии с нашей корабельной группой в Керчи.

Что касается телевизионного и радио сигналов, которые объект в Перекопе должен усиливать, то наши тоже планируют устанавливать радиопомехи. Соответствующая аппаратура сейчас уже есть на вооружении украинских военных. Они будут выявлять частоты, на которых этот сигнал будет передаваться и "глушить" его на разных диапазонах.

Конечно, враг будет менять частоты, а нашим придется их снова находить и снова ставить препятствия. Поэтому "борьба" на частотах ожидается очень упорная.

"И основная проблема - то, что в этом "противоборстве" нам надо иметь крепкие и высокие сооружения-вышки, на которые нужно как можно выше поднять мощную аппаратуру, которая достаточно тяжелая", - так "по-простому" рассказал один из военных специалистов РЭБ. "Вот в Донецке на всем известные телевышки россияне подняли соответствующее оснащение и, фактически, почти перебивают нас на всем Донбассе. Противодействовать им непросто, поэтому и ловят иногда наши бойцы на линии разграничения разные "тв-дерьморосии" и "оплоты" или "козлячье (казачье) радио".

Относительно будущего ооружения оккупантов на админгранице с Херсоном. Конечно агрессор не остановит его строительство, даже если Международный союз электросвязи выступит на стороне Украины и будет требовать прекращения работ. Уже более пяти лет Россия в большинстве случаев вообще игнорирует ноты и обращения от международных организаций. Случай со строительством вышки в населенном пункте Перекоп станет еще одним ярким примером, что агрессор презирает мировое сообщество.

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