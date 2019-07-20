"Будет игра вдолгую": международник дал прогноз по экстрадиции Фирташа

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ будет экстрадирован из Австрии в США, несмотря на попытки затянуть судебный процесс.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков. Эксперт также считает, что дело против олигарха негативно скажется на имидже Украины.

"Я думаю, Фирташа в конце концов экстрадируют. Есть затягивание времени, апелляции. Со стороны США будет игра вдолгую, определенная справедливость. Мы узнаем кучу деталей его многолетней "деятельности" в Украине и за ее пределами", – заявил Белесков.

"Но есть тут один негативный момент. Когда это все будет, когда над ним будет суд в США, это создает негативный фон для Украины. СМИ США опять будут тиражировать, что Украина – это место, где коррупция, где все плохо", – объяснил он.

По словам эксперта, складывается неоднозначная ситуация: "С одной стороны, будет справедливость. А с другой стороны – чисто медийно, если возьмем американского гражданина, будет поток информации, связанный с судебным расследованием, он опять подумает – ага, мы им опять помогаем, а у них все равно плохо".

"Надо будет больше работать украинской дипломатии в США, чтобы объяснить, что далеко не все так плохо, перебивать негатив, который будет использоваться и Российской Федерацией в информационных кампаниях", – добавил он.

Дмитрий Фирташ news.ua

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