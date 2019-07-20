"Будет игра вдолгую": международник дал прогноз по экстрадиции Фирташа

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ будет экстрадирован из Австрии в США, несмотря на попытки затянуть судебный процесс.
Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков. Эксперт также считает, что дело против олигарха негативно скажется на имидже Украины.
"Я думаю, Фирташа в конце концов экстрадируют. Есть затягивание времени, апелляции. Со стороны США будет игра вдолгую, определенная справедливость. Мы узнаем кучу деталей его многолетней "деятельности" в Украине и за ее пределами", – заявил Белесков.
"Но есть тут один негативный момент. Когда это все будет, когда над ним будет суд в США, это создает негативный фон для Украины. СМИ США опять будут тиражировать, что Украина – это место, где коррупция, где все плохо", – объяснил он.
По словам эксперта, складывается неоднозначная ситуация: "С одной стороны, будет справедливость. А с другой стороны – чисто медийно, если возьмем американского гражданина, будет поток информации, связанный с судебным расследованием, он опять подумает – ага, мы им опять помогаем, а у них все равно плохо".
"Надо будет больше работать украинской дипломатии в США, чтобы объяснить, что далеко не все так плохо, перебивать негатив, который будет использоваться и Российской Федерацией в информационных кампаниях", – добавил он.
Дмитрий Фирташ
news.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
В декабре 2017 года Апелляционный суд Вены отказал в экстрадиции украинского олигарха в Испанию.
Фирташа обвиняли во взятке в размере 18,5 млн долларов для получения разрешения на добычу титана в Индии. Олигарх отрицает обвинения против него.
Его защита настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений в Индии. Также юристы бизнесмена заявили, что их клиента якобы вообще не обвиняли в США.
25 июня 2019 года Верховный суд Австрии согласился экстрадировать Фирташа в США по запросу американского Минюста.
Позже стало известно, что если его экстрадируют в США, то олигарху грозит там более 80 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
16 июля министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер принял окончательное решение об экстрадиции в США Фирташа. Его адвокаты обратились о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Поэтому экстрадиции не будет, пока не появится новое решение суда по этому делу.
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