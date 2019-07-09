"Осталось 1,5 месяца": Путину пообещали жесткий ответ за украинских моряков

У президента РФ Владимира Путина осталось примерно 1,5 месяца, чтобы освободить захваченных в плен украинских моряков.

В противном случае России грозят новые, еще более жесткие санкции. Об этом заявил в эфире ObozTV адвокат украинских моряков-военнопленных Николай Полозов.

Он напомнил, что после двух резолюций ПАСЕ и решения Международного трибунала ООН по морскому праву, теперь и Парламентская ассамблея ОБСЕ признала захваченных Россией моряков военнопленными.

По словам Полозова, дело может дойти до соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

"Если Россия не будет выполнять решение трибунала еще какое-то время, то я не исключаю, что вопрос может быть вынесен на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН", – отметил он.

"Надеюсь, что до этого не дойдет. И вопрос освобождения моряков будет разрешен быстрее", – добавил адвокат.

По его прогнозам, очередное усиление давления на РФ произойдет, если моряков не освободят до осени.

"Если в течение ближайших месяца-полтора, до конца отпусков, вопрос не разрешится, то с новым циклом политической работы, с осени, эти решения и будут приниматься", – сообщил он.

В частности, уточнил Полозов, речь идет о принятии нового пакета санкций против РФ.

"Дальше будут уже решения суверенных государств – США, Евросоюза, Канады – по поводу введения санкций. Напомню, первый пакет санкций в связи с Керченским инцидента был введен в марте – еще до того, как Международный трибунал принял свое решение. Ничто не мешает ввести второй пакет, гораздо более серьезный и более жесткий", – подчеркнул Полозов.

Юрист предположил, что западные лидеры позволили Путину взять небольшую "паузу".

"Думаю, эта пауза обусловлена тем, что после переговоров Путина с Трампом и другими лидерами в Осаке (на саммите G20. – Ред.) ему дали небольшой "временной отрезок", чтобы исправить эту ситуацию. Если они не увидят исправления, то, по всей видимости, стоит ожидать усиления давления", – спрогнозировал он.

Писательница Алиса Ганиева на одиночном пикете возле здания Лефортовского суда (январь 2019) @MBKhMedia

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