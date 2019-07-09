"Осталось 1,5 месяца": Путину пообещали жесткий ответ за украинских моряков

У президента РФ Владимира Путина осталось примерно 1,5 месяца, чтобы освободить захваченных в плен украинских моряков.
В противном случае России грозят новые, еще более жесткие санкции. Об этом заявил в эфире ObozTV адвокат украинских моряков-военнопленных Николай Полозов.
Он напомнил, что после двух резолюций ПАСЕ и решения Международного трибунала ООН по морскому праву, теперь и Парламентская ассамблея ОБСЕ признала захваченных Россией моряков военнопленными.
По словам Полозова, дело может дойти до соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи ООН.
"Если Россия не будет выполнять решение трибунала еще какое-то время, то я не исключаю, что вопрос может быть вынесен на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН", – отметил он.
"Надеюсь, что до этого не дойдет. И вопрос освобождения моряков будет разрешен быстрее", – добавил адвокат.
По его прогнозам, очередное усиление давления на РФ произойдет, если моряков не освободят до осени.
"Если в течение ближайших месяца-полтора, до конца отпусков, вопрос не разрешится, то с новым циклом политической работы, с осени, эти решения и будут приниматься", – сообщил он.
В частности, уточнил Полозов, речь идет о принятии нового пакета санкций против РФ.
"Дальше будут уже решения суверенных государств – США, Евросоюза, Канады – по поводу введения санкций. Напомню, первый пакет санкций в связи с Керченским инцидента был введен в марте – еще до того, как Международный трибунал принял свое решение. Ничто не мешает ввести второй пакет, гораздо более серьезный и более жесткий", – подчеркнул Полозов.
Юрист предположил, что западные лидеры позволили Путину взять небольшую "паузу".
"Думаю, эта пауза обусловлена тем, что после переговоров Путина с Трампом и другими лидерами в Осаке (на саммите G20. – Ред.) ему дали небольшой "временной отрезок", чтобы исправить эту ситуацию. Если они не увидят исправления, то, по всей видимости, стоит ожидать усиления давления", – спрогнозировал он.
Писательница Алиса Ганиева на одиночном пикете возле здания Лефортовского суда (январь 2019)
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Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Сейчас они находятся в московской тюрьме: их судят за "незаконное пересечение государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить украинцев и три захваченных корабля.
Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается освобождать моряков и его позиция останется неизменной до решения суда в России.
Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил моряков под стражей. В начале июля следствие предъявило им окончательные обвинения.
9 июля следственное управление ФСБ России в окончательной редакции предъявило обвинение всем 24-м военнопленным украинским морякам.
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