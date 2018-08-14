"Будет адская ночь": стало известно об обострении ситуации на Донбассе

Украинские военные ожидают очередное обострение в зоне проведения Операции Объединенных сил, так как Россия постоянно перебрасывает тяжелое вооружение.

Об этом сообщают волонтеры фонда "Вернись живым" в Facebook. Они рассказали, что из-за постоянных провокаций террористов на Донбассе были ранены несколько бойцов ВСУ.

"Ситуация на фронте может обостриться. За прошедшие сутки несколько наших бойцов получили ранения, один находится в крайне тяжелом состоянии, однако врачи уверяют, что угрозы жизни уже нет. Между тем, из России на временно оккупированную территорию Украины продолжает прибывать тяжелое вооружение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что террористы обстреливают позиции ВСУ даже днем. В частности, они используют 120 мм мины из окрестностей оккупированных Горловки, Докучаевска, Донецка и Новоазовска.

"13 августа, около 10:00 противотанковая управляемая ракета подбила водовозку наших защитников неподалеку Новотроицкого, в результате чего ранения получили двое военных. А уже в восемь вечера в Авдеевскую больницу с осколочными ранениями доставили еще нескольких бойцов", – добавили волонтеры.

По их словам, украинские военные активно готовятся к "очередной адской ночи". Более того, из России постоянно прибывает огромное количество тяжелого вооружения.

"РСЗО "Град", танки, 120 и 152 мм гаубицы и новейшие системы РЭБ и РЭР, которые еще проходят испытания", – пояснили волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СММ ОБСЕ перечислила замеченную на Донбассе тяжелую технику РФ.