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"Будет адская ночь": стало известно об обострении ситуации на Донбассе

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Украинские военные ожидают очередное обострение в зоне проведения Операции Объединенных сил, так как Россия постоянно перебрасывает тяжелое вооружение.

Об этом сообщают волонтеры фонда "Вернись живым" в Facebook. Они рассказали, что из-за постоянных провокаций террористов на Донбассе были ранены несколько бойцов ВСУ.

"Ситуация на фронте может обостриться. За прошедшие сутки несколько наших бойцов получили ранения, один находится в крайне тяжелом состоянии, однако врачи уверяют, что угрозы жизни уже нет. Между тем, из России на временно оккупированную территорию Украины продолжает прибывать тяжелое вооружение", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что террористы обстреливают позиции ВСУ даже днем. В частности, они используют 120 мм мины из окрестностей оккупированных Горловки, Докучаевска, Донецка и Новоазовска.

"13 августа, около 10:00 противотанковая управляемая ракета подбила водовозку наших защитников неподалеку Новотроицкого, в результате чего ранения получили двое военных. А уже в восемь вечера в Авдеевскую больницу с осколочными ранениями доставили еще нескольких бойцов", – добавили волонтеры.

По их словам, украинские военные активно готовятся к "очередной адской ночи". Более того, из России постоянно прибывает огромное количество тяжелого вооружения.

"РСЗО "Град", танки, 120 и 152 мм гаубицы и новейшие системы РЭБ и РЭР, которые еще проходят испытания", – пояснили волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СММ ОБСЕ перечислила замеченную на Донбассе тяжелую технику РФ.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Повернись живим
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Говносеть Facebook стала разносчиком сплетен,лжи и провокаций. Какие-то левые "волонтеры" пиzдят о том, что "из России продолжает прибывать тяжелое вооружение", как будто они это видели. Специально врут, обостряют ситуацию. Вместо того, чтобы отвести силы от линии соприкосновения, террористические ублюдки из так называемых "Объединенных сил" обстреливают Донбасс и, естественно, получают обратку. Террористический, майданный режим будет наказан народом Украины.
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