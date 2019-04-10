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"Будем заталкивать в Украину": экс-главарь "ДНР" внезапно заговорил о "сливе" Донбасса

6.7тЧитать материал на украинском

Один из бывших главарей террористов "ДНР" Александр Ходаковский не исключил, что временно оккупированные территории Донбасса действительно могут вернуться в Украину по плану Виктора Медведчука.

Он заявил, что переговоры об этом якобы давно ведутся даже в Кремле. Свое мнение создатель батальона боевиков "Восток" изложил на личной странице в Facebook.

"ДНР"

"ДНР"

Meduza

"У нас (в "ДНР". — Ред.) на всех ключевых должностях уже сидят люди, адаптированные под идеи Медведчука, и только пока еще шевелятся остатки "четырнадцатого года" — громко заявлять о готовности слиться с Украиной в любовном экстазе они не решаются, но втихаря "рабочие переговоры" уже давно в разгаре. Вопрос только времени. А вот время не за нас, к сожалению. Были предпосылки, на которые я втайне надеялся, что в борьбе за власть эта свора (украинские политики. — Ред.) вцепится друг другу в глотки и мы сумеем воспользоваться ситуацией. Но сейчас вижу — не вцепятся", — написал Ходаковский.

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Он также рассказал, что президента России Владимира Путина, которого Ходаковский называет "большим гарантом", якобы убеждают в продуманности и контролированности "элегантной схемы" Медведчука по Донбассу.

"Нужно помнить, что сейчас мы Донбасс по схеме Медведчука не просто в Украину будем заталкивать, а прямо в руки американцам", — подытожил террорист.

В свою очередь, еще один известный террорист "ДНР" Павел Губарев весьма агрессивно воспринял идею Медведчука и обвинил его во лжи.

"Во-первых, кто такой Медведчук, чтобы предлагать и обсуждать подобные планы? Какое отношение этот украинский политик имеет к "Л/ДНР"? Какого черта подданный иностранного государства берется рассуждать о судьбе наших "республик"? Во-вторых, откуда у Медведчука данные о согласии "Л/ДНР" на его план? Он ведет переговоры с Пушилиным и Пасечником? Не слишком ли много он берет на себя, выдавая свои фантазии за мнение нескольких миллионов людей?" — написал он на своем Telegram-канале.

Губарев добавил, что у него складывается впечатление, что Медведчук "просто разыгрывает "доброго полицейского", помогая "злому" (жестко настроенным украинским властям) во чтобы то ни стало затащить Донбасса обратно в Украину".

Преступник считает, что после начала войны на Донбассе оккупанты якобы ни за что не согласятся покинуть захваченные территории.

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"Тысячи русских, лежащих в земле Донбасса, отдавали свои жизни не для того, чтобы сегодня мы при посредничестве таких, как Медведчук, обсуждали, на каких условиях нам вернуться на Украину. Мы отстояли свою независимость с оружием в руках, и никто за нас не будет решать, по какому плану нам жить. Если дело дойдет до переговоров с Киевом, наша позиция будет жесткой. И переговоры будут проходить без вашего участия, господин Медведчук", — угрожающе подытожил Губарев.

Павел Губарев

"Будем заталкивать в Украину": экс-главарь "ДНР" внезапно заговорил о "сливе" Донбасса

"Будем заталкивать в Украину": экс-главарь "ДНР" внезапно заговорил о "сливе" Донбасса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по международным вопросам Иван Яковина заявил, что любой президент России, который придет на смену Владимиру Путину, выведет войска с Донбасса и прекратит поддерживать террористов "Л/ДНР". Также в окружении президента РФ многие готовы отдать Крым ради снятия санкций Запада.

В свою очередь, боец ООС, командир минометной батареи 34 ОМБП с позывным "Серп" считает, что военное освобождение Донбасса реально в течении полугода, но это будет бессмысленной операцией, так как жители оккупированных территорий находятся под кремлевской пропагандой и верят в "фашизм" в Украине.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Александр ХодаковскийПавел Губарев
Место
Украина
Тег
ДНР
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Валевич Борис
Валевич Борис
Такой кастрированный рашкой Донбасс Украина не возьмет с нагрузкой в виде старой и тупой ваты. Закрыть границу - вату через "фильтр", садистов повесить ну а рашки миллиарды долларов компенсации за разрушенную экономику
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Литвиненко Александр
Литвиненко Александр
Пока домбасятам хуево а будет ещё хуевище то это должно быть национальным празеиком за все в жизни нужно платить и никто не обязан востаеавливать ни каких предприятий на домбасяо просто возить людей и показывать что такое руссссссьуий мир и пускай живут в своей клоаки до скончание вримен такая плата за халяву нажались жрите дальше и в захлеб ублюдки
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